Késik a menstruáció? Ilyen okai lehetnek

A menstruációs ciklus általánosságban 28 napos, bár minden normálisnak tekinthető 21-40 napos határon belül. A nők egy idő után tudják, náluk milyen hosszú általában egy ciklus, ezért észreveszik, ha a menzeszük késik. A késés oka azonban nem mindig egyértelmű. Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész a gyakori indokokat vette számba.

Mi lehet az oka, hogy késik a menstruáció?

"Fogamzóképes korban természetesen el kell gondolkodni azon, nem terhesség áll-e a késő menstruáció mögött, de ha ezt a lehetőséget kizártuk például terhességi teszttel és nőgyógyászati vizsgálattal, még mindig vannak olyan állapotok és betegségek, amelyek ezt okozhatják" – foglalja össze Józan doktornő. Az alábbi lehetőségek merülhetnek fel.

Stressz

A kezeletlen, tartós stressz felboríthatja a hormonháztartást, és arra az agyterületre, a hipotalamuszra is hatással lehet, amely szabályozza a ciklust. Ezen túl a stressz közvetetten is befolyásolhatja a menstruációt, hiszen azért is késhet a menzesz, ha ennek alapján hirtelen fogyás vagy valamilyen betegség jelentkezik. Ráadásul mivel a stressz önálló rizikófaktora számos betegségnek, érdemes minél előbb segítséget kérni annak kezeléséhez, akár pszichológustól.

Alacsony testsúly

Azok a nők, akik valamilyen étkezési zavarral, főként anorexia nervosával vagy bulímiával küzdenek, előbb-utóbb tapasztalhatják a ciklusuk felborulását. A túl alacsony testsúly ugyanis megzavarhatja, sőt le is állíthatja a menstruációt, mivel az alacsony testzsírszázalék azt üzeni a szervezetnek, hogy nincs lehetőség a terhességre, így szüneteltetni kell a peteérést. (Az extrém fizikai terhelést vállaló nők szintén a ciklus szabálytalanságával, elmaradásával szembesülhetnek.) Az étkezési zavar sikeres pszichiátriai kezelése után a menzesz is visszatérhet.

Elhízás

A testsúly másik véglete is befolyásolhatja a menzeszt, ugyanis az elhízás hatására a szervezet túl sok ösztrogén hormont termelhet, ami zavart okozhat a periódban, végső soron le is állíthatja azt. Ha a kivizsgálások során az derül ki, hogy az elhízás okozza a menstruációs késést vagy elmaradást, érdemes életmódorvosi segítséget kérni a tartós és egészséges fogyáshoz.

Policisztás ovárium szindróma (PCOS)

A PCOS miatt a szervezet túl sok androgén hormont termel, ami miatt ciszták keletkeznek a petefészekben. A betegség szerteágazó tüneteket okozhat, így például megzavarhatja vagy meg is szüntetheti a menstruációt. A PCOS-sel igen gyakran együttesen jelentkezik az inzulinrezisztencia, amely szintén egy hormon, az inzulin háztartásának kiegyensúlyozatlanságát jelzi. Mivel tehát egy összetett tünetegyüttesről van szó, a kezelés is többirányú lehet, a menstruáció rendezése történhet például fogamzásgátló vagy más gyógyszer elrendelésével.

Fogamzásgátlás

Mivel a hormonális fogamzásgátló készítmények ösztrogént és/vagy progeszteront tartalmaznak, azok elkezdése és elhagyása is hatással van a menstruációs ciklusra. A befejezés után általában 2-3 hónapot is várni kell, amíg újra rendeződik a periódus, és nem érkezik előbb vagy késik a menstruáció. A behelyezett vagy injektált fogamzásgátlók ugyancsak okozhatják a menzesz elmaradását.

Krónikus betegségek is állhatnak a tünethátterében. Fotó: Getty Images

Krónikus betegségek, állapotok

Bizonyos krónikus betegségek és állapotok, mint például a cukorbetegség és a cöliákia, szintén hatással lehetnek a ciklusra. A vércukorszintben történő változások ugyanis összefügghetnek a hormonális változásokkal, és bár ritkán, de megeshet, hogy a nem kezelt cukorbetegség szabálytalan menstruációval is felhívja magára a figyelmet. A cöliákia pedig olyan gyulladást okoz, amely károsítja a bélbolyhokat, ami miatt nem tudnak felszívódni az alapvető tápanyagok. Ez lehet a felborult, késő vagy elmaradó menstruáció hátterében is. Ugyancsak ilyen következményekkel járhat a többi között a Cushing-szindróma, az Asherman-szindróma és a veleszületett mellékvese-hiperplázia is.

Primér petefészek-elégtelenség

A menopauza általában 45-55 éves kor között következik be, ezért, ha a tünetek 40 éves kor előtt jelennek meg, primér petefészek-elégtelenségről (POI) vagy korai menopauzáról lehet beszélni. A POI kialakulhat petefészek-eltávolítás után, illetve genetikai okok miatt és autoimmun folyamatok következményeként is. Ha tehát a menstruáció rendszeres késése vagy elmaradása 40 éves kor előtt jelentkezik, azzal mindenképpen nőgyógyászhoz kell fordulni.

Pajzsmirigyproblémák

Mind az alulműködő, mind a túlműködő pajzsmirigy okozhat késő vagy elmaradó menzeszt. A pajzsmirigy szabályozza az anyagcserét, így a hormonszintek változásai erre a szervre is erősen hathatnak. Sokszor elég csak gyógyszeres kezelés a pajzsmirigy működési zavarainak rendezéséhez, és ha ez megtörténik, a ciklus is újra rendszeressé válhat.

Mikor forduljunk orvoshoz?

"Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha a menstruáció késik, esetleg elmarad és ezt nem indokolja terhesség vagy menopauza" – foglalja össze a tudnivalókat dr. Józan Gyöngyi. Hozzátette: mint látható, vannak esetek, amikor nőgyógyászi, endokrinológiai kezelés szükséges a helyzet és a mögötte álló betegség kezeléséhez, máskor elég az életmód reformja. Ha pedig olyan tünetek is jelentkeznek, mint a szokatlan, erős vérzés, hét napnál tovább tartó vérzés, komoly fájdalom, láz, hányinger, hányás, vagy éppen a menstruáció leállása után legalább egy évvel később jelentkező vérzés, mielőbbi kivizsgálásra van szükség.