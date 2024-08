Így előzheted meg a nyári hüvelyfertőzéseket

A gombák és baktériumok minden egészséges nő szervezetében megtalálhatók, ha azonban ezek felszaporodnak, igen kellemetlen tüneteket idézhetnek elő. A gombás vagy bakteriális hüvelyi fertőzések serdülőkortól a menopauzáig a nők leggyakoribb betegségei közé tartoznak: a nők háromnegyede biztosan megküzd ezekkel élete során legalább egyszer. A nyári hőség ráadásul igencsak kedvez a különféle kórokozók szaporodásának, ezért a hüvelyi és a húgyúti fertőzések ebben az időszakban még gyakrabban okoznak kellemetlenséget.

Nyáron könnyebben elkaphatod az intim fertőzéseket. Fotó: Getty Images

Hüvelygomba vagy bakteriális vaginózis?

A bakteriális hüvelyfertőzés, más néven bakteriális vaginózis és a hüvelygomba a két leggyakrabban jelentkező intim probléma. Ha gomba áll a háttérben, akkor kínzó viszketésre, égő érzésre, illetve darabos, túrószerű hüvelyváladékra figyelhetünk fel. A bakteriális vaginózisra pedig leginkább a bőséges, szürkésfehér színű, kellemetlen szagú folyás, az irritáció, a fájdalmas vizelés, a vizelési inger vizelet nélkül, a véres vizelet, valamint szex közbeni fájdalom figyelmeztet. Fontos, hogy bármelyikről is van szó, minél előbb foglalkozz a problémával! Egy elhanyagolt fertőzésnek ugyanis akár komolyabb következményei is lehetnek.

Ez állhat a panaszok hátterében

A hüvelyflóra egyensúlyának fenntartása elengedhetetlen, ha ugyanis a természetes, enyhén savas kémhatás lúgos irányba tolódik el, azzal jelentősen gyengül a védelem, és szabad út nyílik a kórokozók elszaporodása előtt. Bakteriális fertőzés olyankor alakul ki, ha a normál hüvelyflóra részét képező jótékony Lactobacillusok valamilyen okból eltűnnek, és a hüvelyben egyébként kis számban jelen lévő káros baktériumok elszaporodnak.

A hüvelyfertőzést okozhatja hormonális változás, gyógyszerek, hormontartalmú készítmények, antibiotikumok, védekezés nélküli szex, nyilvános mosdó, medence használata, menstruáció, terhesség, cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia, menopauza, sőt akár a túlzásba vitt intim higiénia (intimzuhany, tusfürdők, szappanok) is. A különböző panaszok kialakulásában komoly szerepe lehet a stressznek, a szorongásnak, a gyásznak is. Mindezek hatására ugyanis a hüvelyflóra sérülhet, a káros mikroorganizmusok pedig túlszaporodhatnak, ami fertőzést okozhat.

Így előzd meg

Válassz jól szellőző, kényelmes, főként pamut ruhadarabokat, különös tekintettel az alsóneműre! Figyelj oda a rendszeres tisztálkodásra, de azért az sem jó, ha túlzásba viszed: a hüvelyt bőven elegendő tiszta vízzel vagy néha erre kifejlesztett intim mosakodóval megtisztítani.

Menstruáció idején különösen figyelj arra, hogy megfelelő időközönként cserélj tampont vagy betétet!

Vécéhasználat előtt és után alaposan moss kezet!

Idegen helyen ne ülj rá a vécédeszkára, vagy használat előtt fertőtlenítsd!

Válaszd a biztonságos szexet, használj óvszert!

A vizes fürdőruhát vagy az átizzadt bugyit minél előbb cseréld szárazra!

Ha melegben végzel ülőmunkát, rendszeresen állj fel és kicsit mozgasd át magad!

Fontos a bő folyadékfelvétel, ami hígítja a vizeletet és így csökkenti a baktériumok koncentrációját.

Kerüld a nem ellenőrzött vízminőségű fürdőzőhelyeket, a túlzsúfolt meleg vizű medencéket!



Ha pedig már megtörtént a baj

Ha kellemetlen tüneteket tapasztalsz, fordulj minél előbb nőgyógyászhoz! Az orvos antibiotikumos kezelést fog javasolni, amelyet fontos, hogy az előírt ideig és dózisban szedd be! Ezzel egy időben érdemes gondoskodni a hüvelyflóra helyreállításáról is. Ebben segíthetnek az olyan, patikában vény nélkül kapható, tejsavas készítmények, amelyek enyhíteni tudják a már kialakult fertőzés tüneteit, ráadásul segíthetnek megelőzni a bakteriális vaginózis kiújulását is.

Amennyiben a kezelés után a hüvelyflóra helyreállítása elmarad, a fertőzés könnyen kiújulhat, újra és újra visszatérhet.

A kezeletlen bakteriális hüvelyfertőzésnek súlyos következményei lehetnek: akár méhnyálkahártya-, illetve kismedencei gyulladást okozhat. A várandós nőknek különösen fontos odafigyelniük a hüvely egyensúlyára, a terhesség idején kialakult és nem kezelt bakteriális hüvelyfertőzés ugyanis koraszülést, súlyosabb esetben pedig akár vetélést is okozhat.