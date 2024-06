Így alakítják át a szülészeti ellátást

Februárban jelent meg a szülészeti ellátás gyökeres átalakításáról szóló törvénytervezet, ami hétfőn, a választások másnapján emelkedett törvényi erőre, miután megjelent a Magyar Közlönyben – szúrta ki a 24.hu.

A rendelet alapján nem mindenki szülhet mindenhol. Fotó: Getty Images

Akinél komplikáció merül fel, csak az arra kijelölt helyen szülhet

A rendelet alapján bevezetik az I. progresszivitási szintű szülészeti ellátást a kórházakban, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb ellátottsággal rendelkező osztályokon is lehet szülni, de csak komplikációmentes várandósság esetén. A rendelet pontosan meghatározza, hogy az I. progresszivitás szintű szülészetek kizárólag alacsony kockázati besorolású várandósság szüléslevezetését biztosítják.

Ezeken a szülészeti osztályokon nem lesz koraszülött intenzív (PIC) osztály, de újszülött szakápoló, aneszteziológus és intenzív terápiás orvos sem. Ugyanakkor 30 perces távolságban elérhetőnek kell lennie ennek az ellátásnak is. Lesz azonban császármetszés végzésére alkalmas műtőegység és ébredő/megfigyelő helyiség, de biztosítani kell a sürgősségi szüléslevezetést és az ambuláns jellegű szülészeti ellátást is. A rendeletből nem derült ki, mely kórházakban vezetik be az alapfokú szülészeti ellátást.