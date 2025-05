Komoly betegségeket okozhat a császáros heg, de sosem késő kezelni

"Császárral szültem, és emiatt van egy heg (...) Úgy néz ki, mint egy kis hot dog zsemle a hasam alsó részén, és ez most már örökre ott lesz. Eleinte azon gondolkodtam, hogy senki nem mondta, hogy ez lesz – mindenki úgy beszélt a császárhegről, mintha semmiség lenne, mintha soha nem is látnám, észre sem venném. De ez örökre megváltoztatta a testem. Soha nem fogok úgy kinézni, mint a terhesség előtt" – mondta el Katherine Heigl Emmy-díjas amerikai színésznő a Us Weekly-nek.

A császármetszés okozta heget sosincs késő megfelelően kezelni. Fotó: Getty Images

Sosincs késő változtatni

A Császárvonal Facebook oldalán üzente mindenkinek, aki hasonló problémával küzd, hogy has- és hegkezelés nélkül az esztétikai problémán túl a heg viszkethet; időjárás-érzékennyé, érzéketlenné vagy épp túlérzékennyé válhat. A kezeletlen hegek által okozott letapadások ráadásul komoly mozgásszervi és belső szervi betegségekhez vezethetnek, amiket talán éveken, évtizedeken át sem hozunk összefüggésbe heggel. Korlátozhatják a mozgást, megbonthatják az izomegyensúlyt, és hatással lehet a tartásra, az emésztésre, a menstruációra, a vizeletürítésre, de még a szexuális életre is.

A bejegyzés felhívja a figyelmet arra, hogy mindezekkel a kellemetlenségekkel nem feltétlenül kell együtt élni, és gyakorlatilag sosincs késő változtatni. A Császárvonal hasznos információkkal segít az érintetteknek.