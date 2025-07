5 tipp, amellyel lassíthatod bőröd öregedését – Még szappant is okosan kell választani

Életmódunk a többi között bőrünkre is hatással van. Mutatjuk, mi mindenre érdemes figyelni azért, hogy lassíthassuk a bőröregedést.

Bőröregedés ellen: védd magad a naptól

Fényvédelemre nem csak nyáron, hanem egész évben szükség van. A napsugárzás ugyanis károsítja a bőrt, ráncokat, foltokat és más problémákat okozhat, és a bőrrák kockázatát is növeli.

Használjunk legalább 30-as faktorú naptejet. Ha úszunk vagy strandolunk, akkor kétóránként kenjük újra.

Lehetőleg délelőtt 10 és délután négy óra között ne menjünk napra, mivel ekkor a legerősebbek az UV-sugarak.

Válasszunk laza ruházatot, bő felsőket és nadrágokat, és viseljünk kalapot, hogy testünk minél nagyobb felülete védve legyen.

Egyszerű szokások is hatalmas változásokat hozhatnak. Fotó: Getty Images

Ne dohányozz

A dohányzás számos káros hatása közé tartozik az is, hogy bőrünknek is árt. A rossz szokás ugyanis szűkíti a bőr legkülső rétegeiben lévő apró ereket, ami csökkenti a véráramlást és fakóbbá teszi a bőrt. Ezen kívül a bőr oxigén- és tápanyagellátását is csökkenti – hívja fel a figyelmet a Mayo Clinic.

A dohányzás ráadásul károsítja a kollagén és elasztin nevű rostokat, amelyek a bőr feszességét és rugalmasságát adják. A ráncok kialakulásában szerepet játszhatnak továbbá azok az arckifejezések is, amelyeket az emberek dohányzás közben újra és újra megismételnek. Ilyen mozdulat például az ajkak összeszorítása, amikor a füstöt szívjuk be, vagy a hunyorgás.

A dohányzás emellett növeli a laphámsejtes bőrrák kockázatát, különösen az ajkakon. De ne feledjük: bármikor le lehet szokni!

Bánj gyengéden a bőröddel

Tartsuk be az alábbiakat, hogy minél tovább megőrizhessük bőrünk egészségét.

Egyes szakértők szerint nem éri meg túlzásba vinni a fürdést . Korlátozzuk öt percre, és forró helyett langyos vizet használjunk.

. Korlátozzuk öt percre, és forró helyett langyos vizet használjunk. Az erős szappanok és tusfürdők szárítják a bőrt. Válasszunk ezért inkább gyengédebb tisztálkodószereket.

A borotvát is helyesen kell használni : a legjobb fürdés után, amikor a bőr még nedves, borotvahabbal vagy -krémmel. A pengék legyenek tiszták és élesek, és minden vonás után vizezzük be. Óvatosan használjuk a törülközőt is fürdés után, hogy tovább megmaradjon némi nedvesség a bőrön.

: a legjobb fürdés után, amikor a bőr még nedves, borotvahabbal vagy -krémmel. A pengék legyenek tiszták és élesek, és minden vonás után vizezzük be. Óvatosan használjuk a törülközőt is fürdés után, hogy tovább megmaradjon némi nedvesség a bőrön. Ha száraz a bőrünk, használjunk testápolót, akár olyat is, amelynek fényvédő tulajdonságai vannak.

Étkezz egészségesen

A kiegyensúlyozott étrend segíthet abban, hogy a lehető legjobban nézzünk ki és úgy is érezzük magunkat. Fogyasszunk sok gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonaféléket és sovány fehérjéket. A friss gyümölcsök és zöldségek különösen hasznosak lehetnek a bőr korai öregedését jelentő károsodások megelőzésében. Igyunk sok vizet, hogy bőrünk is hidratált maradjon; ezzel szemben minimalizáljuk a hozzáadott cukrot és más finomított szénhidrátokat tartalmazó ételeket és italokat.

Kezeld a stresszt

A túl sok stressz érzékenyebbé teheti a bőrt, pattanásokat és más bőrbetegségeket okozhat. Az egészséges bőr és kiegyensúlyozott lelkiállapot érdekében tegyünk néhány lépést a stressz kezelésére.