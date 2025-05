Nem csak nyáron van szükség fényvédelemre – Még mindig sok a tévhit a bőrrák körül

A melanoma (vagyis a bőr pigmentet termelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú bőrdaganat) azért különösen veszélyes ráktípus, mivel fájdalommal, viszketéssel, nagyobb kitüremkedéssel nem jár, csak az érintett anyajegy megváltozott formája árulkodik arról, hogy megkezdődött az elváltozás. „Halálos tud lenni, ha későn vesszük észre. Pont ugyanolyan áttétet tud adni, mint egy gyomorrák vagy egy vastagbélrák” – mondta el Dr. Hatvani Zsófia bőrgyógyász a Bioderma és az Institut Esthederm által rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Az olyan területek, mint például a hát, amit az ember nem lát rendszeresen, ilyen szempontból nagyon problémások lehetnek.

Ezért a rendszeres szűrővizsgálatok mellett az önvizsgálatról sem szabad elfeledkezni: egyes melanomatípusok nagyon gyorsan, akár egy-két hét alatt meg tudnak változni. Általában évente egyszer elég elmenni bőrgyógyászhoz szűrés céljából, de akinek a kórtörténetében vagy a családjában már volt melanoma, annak akár három-hat havonta is érdemes szakemberhez fordulni.

Himer Angéla (NAOS), Dr. Hatvani Zsófia, Szabó Anita (Bioderma), Dr. Kádas Martina, Kovács Mónika (Esthederm). Fotó: NAOS

Azt is kifejtették, hogy bár a fényvédelmet általában a nyári hónapokhoz társítjuk, valójában egész évben szükség lenne rá. „UVB-sugárzásból kevesebb van felhős időszakokban, de az UVA ugyanúgy jelen van, ezért télen is kell fényvédőt használni” - mondta Dr. Kádas Martina bőrgyógyász. Az UVA-sugárzás mélyebbre hatol a bőrben, és a gyorsabb öregedéséhez, bőrrák kialakulásához járulhat hozzá. Ezzel ellentétben az UVB felszínesen érinti a bőrt, ezért a bőrdaganatok mellett a napégés kialakulásáért felelős.

Azt is hangsúlyozták, hogy az önbarnítók nem képesek megóvni, és akkor sem vagyunk védettek, ha már lebarnultunk. „Van egy csomó bőrráktípus, amelyek az egész életünkben összegyűlt összes fénykárosodásra alakul ki” – mondta Dr. Hatvani Zsófia. Ezért folyamatosan védeni kell a bőrt, hogy az úgynevezett összegző károsodást minimalizáljuk. A D-vitamin miatt sem kell aggódni, mivel azt szájon át szedve is lehet és kell is pótolni, ha valakinél megállapítják a hiányát.

Sokan például csak alapozót használnak; ezek a készítmények viszont általában 15-30 faktorral rendelkeznek, miközben legalább 50 faktorosra lenne szükség. „Sminkből nem is viszünk fel akkora mennyiséget, amennyit egy fényvédőből kell. Utóbbiból két ujjnyival kell bekenni az arcunkat” – magyarázta Dr. Kádas Martina. Ráadásul a sminktermékek általában csak az UVB-sugárzás ellen védenek (ezt jelzi az, hogy hány faktorosak), az UVA ellen nem.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images