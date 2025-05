58 évesen újabb terhességre készül a világ legtermékenyebb béranyája

"Kotlós vagyok. A korom ellenére, és azután, hogy már 15 babát megszültem — két sajátot és tizenhármat béranyaként —, még mindig szeretném azt érezni, hogy egy baba növekszik bennem és új életet hozhatok világra" — mondja Carole Horlock, a világ legtermékenyebb béranyája.

Fotó: Getty Images

Bele is halhat, de akkor is vállalja

A jelenleg 58 éves brit nőt korábbi szülésénél figyelmeztették az orvosok, hogy a következőbe bele is halhat, de úgy érzi, ha eddig sem hagyta cserben a teste, ezután sem fogja. Felvette a kapcsolatot görögországi és ciprusi termékenységi szakemberekkel, miután sok pár repül ezekre a helyekre, hogy lombikbébi programon keresztül gyereket vállalhassanak, és készen áll rá, hogy életében tizenhatodszorra is teherbe essen – írta meg a The Sun.

Horlockot állítólag évente több pár is felkeresi, hogy segítsen megszülni a babájukat, eddig több alkalommal is a saját petesejtjét termékenyítették meg. Terhességei egy kivétellel komplikációmentesen zajlottak, a 2004-es, kilencedik szülése után azonban genetikai vizsgálattal kimutatták, hogy az újszülött édesapja a saját férje, Paul.

A brit nő úgy véli, az emberek felfogása rosszabb lett, mióta legelőször vállalkozott erre. Akkoriban ugyanis még csodálatos dolognak tartották, amit tesz, az elmúlt években viszont azt vágták hozzá, hogy eladja a gyerekeit, azonban szerinte erről szó sincs. A kényelem miatt vállalt béranyaságot ő sem támogatja, és a legnagyobb ajándéknak az anyaságot tartja, ezért csak olyan eseteket vállalt el, amikor egy párnak természetes úton nem születhetett volna gyereke.