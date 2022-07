Bajt jelez, ha ott nő szőr, ahol nem kellene

Egyes testrészeinken teljesen természetes a szőr jelenléte, színét, mennyiségét és erősségét pedig jelentősen befolyásolhatja a genetika. Nem mindegy például, hogy milyen nemzetiségűek vagyunk: a mediterrán, illetve Közel-Keleti régiókban élő nők esetében sokkal gyakoribb a fokozott szőrnövekedés, mint a többi népcsoportnál. Ha viszont szokatlan helyen tapasztalunk szőrnövekedést, arról már nem a génjeink tehetnek.

Hormonális problémák is gyakran okozhatnak szokatlan szőrösödést. Fotó: 123rf

Hormonális egyensúlyzavar

A szokatlan szőrösödés egyik leggyakoribb oka a tesztoszteronszint megnövekedése. Ez a hormon a férfiak és a nők szervezetében is jelen van, de a nőkében alacsonyabb mennyiségben. Ha szintje megemelkedik, akkor férfias szőrnövekedés tapasztalható, például az arcon, az állon, a száj fölött, esetleg a mellen vagy háton. Hasonló helyzet állhat elő akkor is, ha a női szervezetben lecsökken az ösztrogén szintje, ami lehet a menopauza, de valamilyen hormonális zavar következménye is.

Mellékvese-probléma

Ha a mellékveséink nem működnek megfelelően, testszőrzetünk szokatlanul megerősödhet. Különösen akkor érdemes erre gyanakodni, ha a jelenség olyan kísérő tünetekkel is jár, mint a magas vérnyomás, hízás a felsőtestre, túl magas vagy túl alacsony vércukorszint, gyakorifejfájásés izomgyengeség.

PCOS

A fokozott szőrnövekedés policisztás ovárium szindrómára is utalhat, főleg, ha a jelenséghez rendszertelenmenzeszis társul. Kísérő tünetként jelentkezhetnek hangulatváltozások, fejfájás, kimerültség és alvási problémák is.

A PCOS, vagyis a policisztás ovárium szindróma egy nagyon összetett és meglepően gyakori hormonális betegség. Diagnosztizálását megnehezíti, hogy nagyon sokféle formában jelentkezhetnek a tünetek. Mutatjuk a csalhatatlan jeleket!

Daganat

Ha nagyon hirtelen, akár néhány hónap leforgása alatt férfias szőrösödést tapasztalunk magunkon, akkor az nemcsak hormonális zavarra, hanem abnormális szövetburjánzásra is utalhat. Így a jelenség hátterében akár egy férfihormonokat kibocsátó tumor is állhat. Éppen ezért mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat, ha egyszer csak azt vesszük észre, hogy a szőrzetünk szokatlanul megerősödött, illetve olyan helyen is nő, ahol korábban nem.

Forrás: brightside.com