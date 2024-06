A legtöbb nőnél 45-50 év között következik be a menopauza, amely előtt a hölgyek akár 4-5 évig is megélhetik a perimenopauza okozta enyhébb-súlyosabb változásokat. A hormonszintek fluktuációja közvetlen hatással lehet a nők egészségére, olyan tüneteket okozva, mint a hőhullámok, az éjszakai izzadás, a hüvelyszárazság vagy akár a hangulatzavarok. A csökkenő ösztrogénszint miatt kialakulhat diszkomfortérzés a szexuális aktus során, ami nem csak az érzetben jelenthet változást, de a fertőzések kockázatát is növelheti. Ezekről a menopauza okozta tünetekről részben nőgyógyásszal érdemes konzultálni, hiszen nemcsak magára a panaszra ajánlhat kezelést a szakember, de a hormonpótló terápiát is mérlegelheti. Emellett az életmódban is érdemes olyan változtatásokat tenni, amelyek közvetve csökkentik a kellemetlenségeket. A rendszeres mozgás és kiegyensúlyozott étrend gyakorlati megvalósításban nagy segíthet jelenthet egy mozgásterapeuta és egy dietetikus – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Nőgyógyászati Központ.

A kor előrehaladtával jelentős változáson megy át a női szervezet. Fotó: Getty Images

„A 40 feletti nőknek számolniuk kell a kismedencét érintő változásokkal is. A kismedence izmai ugyanis döntő szerepet játszanak a hólyag, a méh és a belek megtámasztásában, ezért, ha az olyan tényezők, mint a terhesség, a szülés, az elhízás vagy akár a krónikus székrekedés, meggyengítik azokat, annak számos következménye lehet” – mutat rá dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész. „A meggyengülő kismedencei izomtónus például az inkontinencia egyik legnagyobb rizikófaktora, amely sokszor úgynevezett stresszinkontinencia, azaz főként alhasi erőkifejtés, tüsszentés, köhögés hatására jelentkező elcsöppenő vizeletben nyilvánul meg. Ugyancsak az izmok elerőtlenedése vezethet a kismedencei szervek, főként a méh és a hüvely süllyedéséhez, előreeséséhez. A kismedencei fájdalom is egyre gyakoribb lehet ebben az életkorban, aminek az okát mindig vizsgálni kell, de nem ritkán a kismedencei szervek működési zavarai és krónikus kismedencei gyulladások okozzák azt” – teszi hozzá a szakember.

Így enyhíthetők a panaszok

Érdemes ismerni a fent említett rizikófaktorokat, hiszen, ha egy nő például többször szült és esetleg túlsúlyos is, ajánlatos olyan változtatásokat véghez vinnie, amelyek megelőzhetik a súlyosabb nőgyógyászati jellegű problémákat, illetve a kezelésükben is nagy szerepet játszanak. Mindenképpen fontos odafigyelni a testsúlyra, a mozgásra, e tekintetben kiemelten hasznos az intimtorna és a Kegel-gyakorlatok, amelyek megerősítik a kismedence izmait, javítják azok funkcionalitását. Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak a hólyag és a bél funkciói felett lesz képes egy nő nagyobb kontrollt gyakorolni, de a szexuális élete is kellemesebb lehet.

„Ugyanakkor bizonyos esetekben nélkülözhetetlen az orvosi segítség. Legyen szó akár valamilyen gyulladásról, nemi betegségről vagy olyan tünetről, amelynek nem egyértelmű az oka, mindenképpen fontos azt nőgyógyásszal ellenőriztetni és nem csak a gyorsabb gyógyulás miatt” – hangsúlyozza Józan doktornő. „Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a 40-50 éves kor közötti változások fokozzák az emlődaganat és a méhnyakrák kockázatát is, tehát a rendszeres szűrés ekkortájt talán még fontosabb, mint korábban. Mivel pedig a menopauzával más betegségek, így például szív-érrendszeri kórképek és a csontritkulás rizikója is megnő, ezért a középkorú nőknek érdemes rendszeresen részt venniük az általános és a speciális kivizsgálásokon is.”