11 termékenységi mítosz

Hat párból egynek megnehezíti a szülővé válást valamilyen termékenységi probléma. A meddőség nem válogat, nincs tekintettel nemre, korra, etnikumra. Azonban fontos kiemelni, hogy a személyes termékenység befolyásolja a termékenységi potenciált. cnn.com cikkében összegyűjtötte az 11 leggyakoribb tévhitet, amivel a szakemberek találkoztak.A közhiedelemmel ellentétben egy férfi termékenysége véges, ugyanis az életkorral csökken. Különösen 40 éves kor felett csökken termékenységük. Kutatók közvetlen kapcsolatot találtak az apa kora és az autizmus, skizofrénia kialakulásának kockázata között. Az apák esetében négyszer több genetikai mutáció örökíthető, mint az anyák esetében. Sőt a kor előrehaladtával a csökken az egészséges spermák száma.Bár a családi kórtörténetet figyelembe veszik a meddőségi kezelések során, ez nem segíti vagy akadályozza a termékenységet. A korábbi sikeres terhességek sem garantálják, hogy folyamatos lesz a termékenység. A Centers for Disease Control and Prevention felmérése szerint a párok 11 százaléka megtapasztalta a másodlagos terméketlenséget, vagyis azt, hogy egy gyerek születése után, az anya egy éven belül nem tudott újra teherbe esni. Ha egy nő eléri a 40 éves kort, akkor kevesebb, mint 5 százalék az esélye, hogy teherbe esik. Ez az arány 20 százalék például 30 éves korban.Az American Society for Reproductive Medicine becslése szerint a női meddőség akár 13 százalékát is okozhatja a dohányzás. Napi 5 szál cigaretta elszívása is csökkenti a termékenységet, mind a nők, mind a férfiak esetében.Ha az ovuláció véget ér, lehetetlen a teherbe esés. Egy nő nagyjából havonta egyszer ovulál, nagyjából 7-10 nappal a menstruációs periódus előtt. A terhesség létrejöttéhez ebben az időszakban kell a spermiumnak megtermékenyítenie a petesejtet. Növelni lehet a teherbe esés esélyét, ha ovuláció előtt és alatt élnek szexuális életet. Fontos tudni, ha rendszertelen a havi vérzés, akkor jó eséllyel az ovuláció is rendszertelen, ami csökkenti a termékenységet.Születéskor egy nőnek 7 millió petesejtje van, ami a pubertás elérésekor lecsökken 400 ezerre. Egy nő életében, mintegy 4-500 ezer petesejtet termel. Az életkor előrehaladtával a petesejt tartalék csökken. A petesejt ellátás a 20-as években csökkenni kezd, de számuk leginkább a 35 éves kor után indul zuhanásnak.Az egészséges test és lélek fokozhatja a termékenységet, de nem tudja visszafordítani a korral járó fizikai változásokat, például a petefészek állapotát, a sperma minőségét. A férfiaknál és a nőknél is fontos tényező a kor.Amikor egy férfi vagy egy nő meghízik hormonális változások mennek végbe a szervezetében, amely hatással lehet az ovulációra, a spermiumok termelésre. Jó hír, ha a párok eldöntik, hogy együtt fogynak le sokkal több az esélyük a sikerre. A becslések szerint a meddőség oka 70 százalékban az elhízottság, de a testsúly mindössze 5-10 százalékának az elvesztése, fokozhatja a termékenységet.Régóta ismert tény, hogy a folsav szedése megakadályozza bizonyos születési rendellenességek kialakulását. De a folsav nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is hasznos, ha a termékenységről van szó. A University of California kutatói szerint, azoknál a férfiaknál, akiknél alacsony volt a folsav szintje nagyobb arányban fordult elő kromoszóma rendellenesség, mint azoknál, akiknél magas volt a szint. A koenzim Q10-ről is megállapították, hogy növeli a spermaszámot és azok mozgékonyságát, az E-vitamin, szintén emeli a spermák számát.A férfiak és a nők esetében is befolyásolja a termékenységet egy szexuális úton terjedő betegség. Egy nemi betegség okozhat például hegesedést, elzáródást a húgycsőben. A kezeletlen nemi betegség nők esetében kismedencei gyulladáshoz vezethet, ami a meddőség egyik leggyakoribb oka.Valójában igenis számít, hogy mennyit iszik. Egy tanulmány megállapította, hogy azok a nők, akik naponta egy csésze kávénál többet ittak, azoknak fele annyi esélyük van a teherbe esésre, mint azoknak, akik kevesebbet isznak. A koffein csökkenti a termékenységet, így fogyasztását korlátozni kell. Koffeinmentes kávét érdemes inni, és gondolni arra, hogy a teában, a kólában és a csokoládéban is van koffein.