Teszt: így derítsük ki, érint-e a demencia

A rövid távú memóriát egyebek mellett az úgynevezett MMSE-teszttel (Mini Mental State Examination, vagy magyarul Mini Mental Teszt) lehet vizsgálni. Ez az interneten számtalan formában elérhető, a kiértékelésével együtt.

Emellett ismert az órateszt is. Ezt úgy kivitelezik, hogy a beteg előtt egy üres A4-es papírlapra kört rajzolnak, majd megkérik őt, képzelje el, hogy az egy óra számlapja, és rajzolja be rajta a számokat, majd a kis- és nagymutatót úgy, hogy az óra például 3/4 3-at mutasson. Ez egy rendkívül egyszerű szűrő jellegű teszt, a szellemi hanyatlásban nem szenvedők számára a feladat semmiségnek tűnik. A demencia előrehaladtával azonban nehéz lehet a számok berajzolása, azok sorrendjének eltalálása. A vizuális és térbeli memória sérülése miatt még a számok körben történő pontos elhelyezése is nehézséget okozhat. Hasonlóképpen gondot jelenthet a mutatók ábrázolása.

Az óratesztet így értékeljük

A tesztet az alábbiak szerint kell értékelni (pont):

A számok és a mutatók helyzete pontos - 10 pont

A nagymutató helyzete nem pontos (például a 11-re mutat) - 9 pont

Nagyobb pontatlanság a mutatók elhelyezésében - 8 pont

A mutatók elhelyezése egyértelműen helytelen - 7 pont

A mutatók nem megfelelőek, vagy digitális időkijelzés - 6 pont

A számok összezsúfolása, keverése, sorrendjük eltévesztése - 5 pont

Súlyos hiba a számsorrendben, lapon kívüli számok - 7 pont

A számok és a számlap nincsenek kapcsolatban, mutató nincs - 3 pont

Megkísérelte a feladatot, de nincs értékelhető produktum - 2 pont

Nem tett kísérletet a végrehajtásra - 1 pont

Az órateszttel nem számszerűsíthető ademenciasúlyossága, és az okát sem lehet megmondani, ugyanakkor otthon is könnyedén elvégezhető. A teszt nem diagnózis, arra viszont jó, hogy ha valaki azon hibásan teljesít, további kivizsgálás miatt orvoshoz forduljon. A rendelőbe célszerű elvinni a tesztet, azaz a lerajzolt órát, és azt megmutatni a vizsgálónak. Ha a demencia gyanúja az orvos szerint is fennáll, akkor összetettebb vizsgálatokkal mérik fel annak súlyosságát.

A cikk a Nők Lapja Egészség Örökké Fiatal különszámában jelent meg!