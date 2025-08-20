A demencia 10 előjele: ezek a legkorábbi tünetek – Nem csak memóriagondok figyelmeztethetnek

A demencia, avagy az időskori elbutulás egy krónikus és fokozatosan súlyosbodó tünetegyüttes. Noha főként az életkor előrehaladtával, 65 éves kor felett jelentkezik, egyáltalán nem az öregedés természetes velejárója. Sőt, a demencia éppen a kognitív funkciók olyan mértékű romlását írja le, amely meghaladja az évek múlásával normálisan várható hanyatlás mértékét. A panaszok az agyi idegsejtek és a köztük kiépült kapcsolatok sérüléséből, elvesztéséből erednek, aminek hátterében többféle betegség meghúzódhat. A leggyakoribb kiváltó ok ezzel együtt az esetek közel háromnegyedéért felelős Alzheimer-kór. Noha a demencia nem gyógyítható, korai felismeréssel az állapotsúlyosbodást gyakran lehetséges lassítani, ezáltal javulhat a betegek életminősége.

A demencia korai tünetei

Mint ugye említettük, a demencia elsősorban 65 év felettieknél alakul ki, ritka, hogy ennél fiatalabb korban okozna panaszokat. Az életkor tehát mindenképpen egy olyan kockázati tényező, amely támpontot nyújthat a fellépő kognitív zavarok megítéléséhez. Ugyancsak gyanúra adhat továbbá okot, ha az érintett felmenői között előfordult hasonló probléma, hiszen a kórkép rizikóját a genetika is fokozhatja. Alábbi galériánkban az amerikai Alzheimer Szövetség gyűjtése alapján azon tüneteket mutatjuk be, amelyek jelentkezése esetén fontos a demencia lehetőségére is gondolni, illetve szakemberrel konzultálni aggodalmainkról.

