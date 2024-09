A lányokat jobban megviselte a karantén, mint a fiúkat

Egy új tanulmány szerint a karantént átélt serdülők egyes agyi területei gyorsabban öregedtek, de a lányokat ez nagyobb mértékben érintette, mint a fiúkat. Az eredmények arra utalnak, hogy a női agy sérülékenyebb az olyan életmódbeli változásokkal szemben, amelyek a világjárványból adódtak - írja az IFLScience.

A serdülőkor a fontos és drasztikus érzelmi, viselkedési és szociális változások időszaka, amikor a fiatalok függetlenebbé válnak szüleiktől, és egyre inkább elkezdenek kötődni társaikhoz. Ezek a kapcsolatok segítenek a tizenéveseknek megtanulni, hogyan navigáljanak a társasági életükben, és lehetővé teszik számukra, hogy nagyobb önbizalmuk és önkontrolljuk fejlődjön, miközben saját identitásukat is kialakítják. Ugyanakkor fiziológiai szinten a serdülőkor az az időszak, amikor az agy is fontos átalakuláson megy keresztül.

Mindezen változások nagyon érzékenyek a különböző zavarokra. Serdülőkorban a hosszú távú stressznek való kitettség különböző problémákhoz vezethet, akár neuropszichiátriai rendellenességekhez is. Bár már több kutatás is készült a világjárványról és a karanténról, valamint ezek hatásáról az agy szerkezetére, az új tanulmány már a nemek közötti különbségeket is figyelembe veszi.

A kutatók 2018-ban 160 fiatal MRI-felvételét gyűjtötték össze a 9-17 éves korcsoportból, amelyekből modellt alkottak a „normális” serdülőkori agykérgek állapotáról az iskolai évek alatt. Ahogy öregszünk, az agykéreg térfogata és vastagsága fokozatosan csökken. Amikor azonban a kutatók 2021-ben és 2022-ben, a karanténidőszak után a 12 és 16 év közötti fiatalok MR-felvételeit összehasonlították a korábbi, járvány előtti felvételekkel, aggasztó változást fedeztek fel.

Egyelőre nem világos a nemek közötti eltérés oka. Fotó: Getty Images

A későbbi felvételek nemcsak a gyorsuló kérgi elvékonyodás jeleit mutatták, hanem a nemek között is egyértelmű eltérés mutatkozott. A fiúknál csak két agyterület mutatott gyorsuló agykérgi elvékonyodást, míg a lányok agyában 30 terület volt érintett, mindkét féltekén és az összes lebenyben.

Az agynak az a régiója, amely mindkét nemnél érintett volt, a nyakszirti lebenyben helyezkedett el. A nőknél azonban az öregedés által leginkább befolyásolt régiók mind a szociális élethez kapcsolódtak, különösen azok, amelyek a nyelv és az arckifejezések értelmezéséért, valamint az érzelmek feldolgozásáért felelősek.

Egyelőre nem világos, hogy miért vannak ilyen éles különbségek a nemek között, de a szerzők szerint a fiúk és a lányok különbözőképpen reagálnak a stressz különböző formáira. Úgy tűnik például, hogy a kortárs kapcsolatok fontosabbak az önkép kialakulásához a kamasz lányoknál, akik érzelmi támogatást is várnak ezektől a kapcsolatoktól. Míg a férfiak inkább a társaságra és a közös tevékenységekre vágynak, mint érzelmi támogatásra.

„A világjárványhoz kapcsolódó egyik változás az interperszonális és kortársak közötti interakciók számának drámai csökkenése volt. Az ebből eredő elszigeteltség hatása a kamasz lányok és fiúk szükségleteire nagyon eltérő lehetett. A lányok talán több stresszt éltek meg, ami fiziológiai hatásokkal járt" - írták a szerzők egy közleményben. Arra is felhívták a figyelmet, hogy többet kell foglalkozni a világjárványt átélt kamaszokkal és meg kell adni nekik a szükséges támogatást.