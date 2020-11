Nátha, influenza vagy téli allergia?

A tünetek hátterében több betegség is állhat, melyek jellegzetes tüneteit és a köztük lévő különbségeket gyűjtötte össze dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa.

A nátha napról napra rosszabbodik

A náthás tünetek nem hirtelen jelentkeznek: napról napra egyre rosszabbul érezzük magunkat. Tegnapelőtt még csak fáradtabbak voltunk, tegnap csak a torkunk fájt, ma már tüsszögés , orrfolyás, orrdugulás és egy kis hőemelkedés is van - ez a náthás hurut kialakulásának jellegzetes menete. A magas - 38 fok feletti -láznem jellemző, sem az izomfájdalmak. Afejfájásinkább csak enyhe, ellenben erős tipikus náthás tünetek: orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, enyhe köhögés jelentkeznek.

Náthára, influenzára, esetleg téli allergiára utalnak a tüneteink?

Hogyan kezelhető a nátha?

A nátha, torokfájás jellemzően 7-10 nap alatt gyógyul, ezalatt célszerű pihenni, sok folyadékot inni, a tüneteket gyógyszerek - torokfertőtlenítő, fájdalomcsillapító és orrspray - segítségével csillapítani.

Az influenza hirtelen dönt le

Ha reggel arra ébredt, hogy fájnak az ízületei, a feje hasogat, és gyengének érzi magát, akkor a hirtelen jött tünetek hátterében influenza állhat. Az is lehet, hogy munkába indult, de délutánra már alig áll a lábán, szokatlanul fáradtnak és rendkívül gyengének érzi magát. Az influenzára jellemző még a több napig tartó magas láz, hidegrázás, torokfájás és erős köhögés is. Náthás tünetek - orrfolyás, tüsszögés - kevésbé intenzíven jelentkeznek. Társulhat mellé viszont hányinger, hányás és hasmenés is.

Hogyan kezelhető az influenza?

Az influenzát vírus okozza, így hatástalan ellene az antibiotikum. Segíthet viszont a sok pihenés, a bőséges folyadékfogyasztás és a tüneti kezelés, szükség esetén lázcsillapítás. Az ágynyugalom az influenza szövődménymentes gyógyulását segíti, pihenjünk, amennyit tudunk.

Hónapokig tarthatnak a téli allergiák

Ha semmilyen egyéb légúti betegségre utaló tünetünk - fáradtság, láz, rossz közérzet - nincs, de hosszabb ideje mégis köhögés, orrdugulás, orrfolyás jelentkezik, akkor érdemes gondolni a lakáson belüli allergia lehetőségére is. A téli allergiák tünetei ezekben a hónapokban erősödnek, okozói a háziporatka és a penészgomba mellett a háziállatallergia is lehet.

Hogyan kezelhető a téli allergia?

Légúti allergiák esetén amennyiben lehetséges, a kiváltó allergén megszüntetése tünetmentességet hozhat. Tüneti kezelésként antihisztamin gyógyszereket és szteroid orrsprayt vagy allergén immunterápiát lehet alkalmazni. Utóbbi jellegzetessége, hogy minimum három éven át tartó kezelést követően hosszabb időre megszünteti az allergiás panaszokat, emellett csökkenti az allergia gyakori szövődményeként jelentkezőasztmakialakulását is. Allergia esetén azonban mindenképp forduljunk orvoshoz, mert a tünetek maguktól nem fognak megszűnni!

Forrás: Fül-orr-gégeközpont