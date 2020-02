Nátha: ennyit érnek a házi módszerek

Pálinka, cink, sok C-vitamin és csirkehúsleves - csak néhány dolgok azok közül, amelyeknek sokan gyógyhatást tulajdonítanak megfázás esetén. De vajon tényleg használnak?

Pálinka

Sokan néhány kupica pálinkával próbálják kikúrálni magukat, amikor megfáznak. A helyzet az, hogy az alkoholnak valóban lehet vírusölő hatása, de leginkább akkor, ha abban a kézfertőtlenítőben van, amit szükség esetén kézmosás helyett használunk. Ha azonban alkoholtartalmú italt iszunk, azzal csak dehidratáljuk a szervezetet, kiszárítjuk a nyálkahártyát és tovább gyengítjük az éppen a betegség ellen harcoló immunrendszert. Maradjunk inkább a gyógyteáknál, a frissen préselt gyümölcsleveknél és a meleg levesnél.

C-vitamin

A legtöbben talán a C-vitaminért nyúlnak először, amikor megfáznak. Erről a vitaminról ugyanis sokan azt gondolják, hogy szinte pillanatok alatt leküzdi a betegséget. A legújabb kutatások szerint azonban viszonylag kevés hatása van a nátha gyógyításában és megelőzésében. Ártani persze nem árt, de azért legyünk tisztában azzal, hogy a túl nagy dózisú C-vitamin hasmenést okozhat.

A csirkehúsleves gyógyító hatása tudományosan is igazolt. Fotó: Getty Images

Cink

Gyakori tanács az is, hogy nátha esetén szedjünk cinket, mert akkor hamarabb meggyógyulunk. Ha a betegség első tüneteinél cinket tartalmazó táplálékkiegészítőt kezdünk szedni, akkor a kutatások szerint valóban felgyorsulhat a betegség lefolyása - de csak felnőttek esetében. Gyerekeknél nem tapasztalták ezt a hatást. Ugyanakkor legyünk vele óvatosak, mert kellemetlen szájízt, hányingert és hányást is okozhat, ha túlzásba visszük.

Bíbor kasvirág (echinacea)

Az echinaceát is sokan javasolják ilyenkor, de hatékonyságával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Egyes kutatások eredményei szerint akár másfél nappal is lerövidítheti a náthát, más tanulmányok viszont azt állítják, hogy nincs különösebb pozitív hatása. Ha pedig allergiásak vagyunk bizonyos növényekre, akkor a kasvirággal is legyünk óvatosak, mert erős allergiás reakciót válthat ki.

"Majd elmúlik"

Egyesek pedig azt gondolják, hogy a legjobb az, ha egyáltalán nem veszünk be semmit, hanem hagyjuk, hogy a szervezetünk maga küzdje le a betegséget, mert így leszünk túl rajta a leggyorsabban. A valóság viszont az, hogy nem éri meg kaparó torokkal és orrfolyással küszködve tölteni a napjainkat, mintha mi sem történt volna, mert ezzel egyedül annyit érünk el, hogy másokat is megfertőzünk. Inkább vegyünk be valamilyen ibuprofen tartalmú szert, maradjunk otthon, pihenjünk és igyunk sok folyadékot. Fontos azonban, hogy alaposan olvassuk el a készítmények betegtájékoztatóját - főleg akkor, ha többféle gyógyszert is szedünk egyszerre. Bizonyos szerek kombinációinak ugyanis kellemetlen mellékhatásai lehetnek.

A csirkehúsleves gyógyító hatása viszont tudományosan is igazolt: a benne lévő gyulladáscsökkentő hatóanyagok valóban segíthetnek enyhíteni a megfázás tüneteit. Csak arra figyeljünk, hogy házi legyen és ne tartalmazzon olyan sok sót, mint a bolti konzerv verziók. Megfázás esetén ugyanis a túlzott sófogyasztás dehidratáló hatása miatt akár rosszabbul is lehetünk.

Forrás: healthline.com