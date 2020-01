Milyen szerek vannak orrdugulás ellen?

Fontos leszögezni, hogy maga az orrdugulás nem betegség, csupán egy tünet. Számos kiváltó tényező állhat a hátterében, leggyakrabban azonban allergia vagy felső légúti fertőzés tehető felelőssé a kellemetlenségért. A szervezet az allergének és kórokozók megjelenésére gyulladásos reakcióval válaszol, aminek következtében az orrnyálkahártya nemcsak több váladékot kezd el termelni, de meg is duzzad, vérellátása fokozódik, fizikailag gátolva ezáltal a levegő szabad áramlását. Végeredményben az orrunkon keresztül nem vagy csak alig kapunk levegőt, ezért kénytelenek vagyunk szájon át lélegezni. Csakhogy ilyen módon elvész az orrnyálkahártya légtisztító és -melegítő funkciója, ami további fertőzések és szövődmények előtt nyithat utat.

Mit tehetünk az orrdugulás ellen?

Szervezetünk a náthás, influenzás megbetegedésekből általában néhány nap alatt magától is képes kilábalni, eközben viszont érdemes aktívan enyhíteni a tüneteket, javítva ezáltal közérzetünket, egyszersmind támogatva a gyógyulási folyamatot. Az orrdugulás kapcsán már az is sokat segíthet, ha odafigyelünk a bőséges folyadékbevitelre, valamint a normális, 40 és 60 százalék közötti beltéri relatív páratartalomra. A túlzottan száraz levegő ugyanis - az általános tévhitekkel ellentétben - egyáltalán nem segíti az orrfolyás csökkentését, hanem éppen ellenkezőleg, további váladéktermelésre serkenti az orrnyálkahártyát.

Megfázás okozta orrdugulás esetén a házi praktikák mellett bátran támaszkodhatunk recept nélkül kapható gyógykészítményekre is. Mivel a panaszok jelentős részben az orrnyálkahártya duzzanatára vezethetők vissza, így az orrdugulás elleni cseppek és spray-k jelentős része is e területen fejti ki hatását. Az orrnyálkahártya-lohasztók az erek összehúzása révén csökkentik a duzzanatot, így megnyitva az utat a levegő áramlása előtt. Ezen felül egyes termékek kombinációban olyan összetevőt is tartalmaznak, amely a váladékra fejt ki hatást, feloldva, fellazítva azt. Végeredményben tehát az orrdugulás mögött meghúzódó közvetlen kiváltó tényezők mindegyike kezelhető ilyen módon.

Amire vigyázni kell

Érdemes megemlíteni, hogy bár vény nélkül is megvásárolhatók, az orrnyálkahártya-lohasztó szerek nem teljesen veszélytelenek, hiszen - mint minden gyógyszer - okozhatnak mellékhatásokat. Túlzott vagy elhúzódó használatuk úgynevezett orrcseppabúzust idézhet elő, megváltoztatva az orrnyálkahártya és az orrmelléküregek normális működését, ami végül tartós orrduguláshoz vezethet. Éppen ezért fontos, hogy minden esetben csakis a betegtájékoztatóban leírtaknak megfelelően alkalmazzuk ezeket a készítményeket! Mindazonáltal az előírásokat betartva az orrnyálkahártya-lohasztók fontos szereplői a megfázásos panaszok kezelésének, hiszen gyorsan és hatékonyan enyhítik az orrdugulást.

Allergiás orrdugulás esetén már más típusú, hosszú távon is alkalmazható, szteroidos, illetve adott esetben antihisztaminnal kombinált készítményekre lehet szükség. A megfelelő szer kiválasztásához mindenképpen javasolt orvos segítségét kérni, ahogy szintén ajánlott szakemberhez fordulni minden olyan esetben, amikor az orrdugulás 10 nap elteltével sem szűnik meg, vagy esetleg magas láz társul hozzá. Bakteriálisfertőzésgyanúját veti fel, ha az orrváladék sárgás vagy zöldes árnyalatúvá válik, valamint arctáji fájdalommal és lázzal is párosul. Ilyenkor szintén menjünk el inkább orvoshoz, aki szükség esetén antibiotikumos kezelést írhat elő.

