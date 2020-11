Csirkehúsleves

Nem véletlen, hogy a betegeket gyakran kínálják forró levessel - ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás, amire a leves ideális, emellett pedig kutatások bizonyítják, hogy a zöldségeket és csirkehúst tartalmazó fogás segít enyhíteni a megfázás tüneteit.

A torokpanaszokra ezerféle házi szer létezik, a szomszéd, a nagyi ontja a jobbnál jobb tippeket. Az azonban egyáltalán nem biztos, hogy mind hatékonyan csillapítja is a kellemetlenségeket, vannak köztük tévhiten alapulók, sőt ártalmasak is.

Citrusfélék

A citrusfélékben található C-vitamin gyulladáscsökkentő hatású, és megfelelő mennyiségben a szervezetbe juttatva 23 százalékkal enyhíti a megfázás tüneteit. A citrusfélék mellett sok a C-vitamin a paprikában, a brokkoliban, a kelbimbóban, a sütőtökben, az édesburgonyában és a paradicsomban is.

Hagyma és fokhagyma

Tele vannak antiszeptikus és gyulladáscsökkentő hatóanyagokkal, így nátha és megfázás esetén érdemes őket fogyasztani, de megelőzésként is kiválóak.

Méz és gyömbér: mindkettőt érdemes bevetni megfázás ellen

Gyömbér

Nagyszerű vírusölő, emellett természetes láz- és fájdalomcsillapító is, és hányinger ellen is jó. A gyömbérből főzött tea nagyon hasznos mindenkinek, aki náthás, és húslevesbe, curry-be is főzhetünk egy kis nyers, reszelt gyömbért.

Méz

A méz is antiszeptikus hatású, enyhíti a torokfájást, és segít legyőzni a vírusokat és baktériumokat, emellett sok benne az antioxidáns. A kalóriatartalma viszont nem alacsony, így érdemes mértékkel fogyasztani. Fontos, hogy 1 év alatti gyerekeknek ne adjunk mézet.

Joghurt

A natúr joghurtban lévő laktobacilusok erősítik az immunrendszert és segítenek legyőzni a vírusfertőzéseket - mindenképp nézzük meg a csomagoláson, hogy az a fajta, amit vásárolni szeretnénk, tartalmazza-e.

Szeléntartalmú ételek

A szelén is sokat segít abban, hogy a vírusokat le tudja győzni a szervezetünk. Egy szem brazil dió már bőven fedezi a napi szelénszükségletet, de a tengeri ételekben, mint a tonhal, a rák vagy az osztriga, is bőven van belőle.

Forrás: prevention.com