Az antibiotikumok fele már hatástalan

A hűvösebb idő beköszöntével egyre több gyermeknek fáj a torka, füle. Ez lehet egy egyszerű nátha, de akár a tüszős mandulagyulladás jele is, így nem árt orvoshoz fordulni a tünetekkel. „Az elmúlt években a streptococcus által kiváltott megbetegedések, így például a tüszős mandulagyulladás tünetei megváltoztak, ezért nagy segítség a házi gyermekorvosoknak, ha helyi labordiagnosztikai eszközökkel is alátámaszthatják diagnózisukat” – fejti ki Dr. Bence Zsófia házi gyermekorvos, a K&H jövő gyógyítói díj zsűritagja. „Így elkerülhetjük a felesleges antibiotikumkúrát, ami azért is fontos, mert túlzott használatuk felgyorsítja a bacilusok ellenálló képességének kialakulását – ez pedig ahhoz vezet, hogy az eddig bevált gyógyszerek nem elég hatásosak a kórokozók ellen. Szerencsére a modern orvosi eszközök, például a helyben elvégezhető gyorstesztek 5 perc alatt kimutatják a baktériumok jelenlétét, ellentétben a régi gyakorlattal, amikor postán küldtük a kenetet a laborba, ahonnan tenyésztés után szintén postán küldték vissza az eredményt. Ez akár 10 napig is tarthatott, ezért az orvosok inkább tapasztalataikra hagyatkozva állították fel a diagnózist.”

Egy nemrég végzett kutatás szerint a jelenleg alkalmazott antibiotikumok 50 százaléka hatástalan. Fotó: Getty Images

Az 1940-es évek legnagyobb orvostudományi áttörése a penicillin, az első antibiotikum alkalmazása volt, amely rengeteg életet mentett meg. A helyesen alkalmazott baktériumölő gyógyszerek használata ma is nagyon hatékony lehet, hiszen akár 48 órán belül elpusztíthatják a kórokozókat és meggátolhatják szaporodásukat. Ugyanakkor az is beigazolódott, hogy a gyakori használattól módosulnak a baktériumok, és ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal szemben – az indokolatlan esetekben történő használatot ezért vissza kell szorítani. Az antibiotikumrezisztencia ugyanis ijesztő méreteket öltött: egy nemrég végzett ausztrál kutatás szerint a ma használt antibiotikumok közel 50 százaléka hatástalan, az ENSZ szerint pedig 15 éven belül tízmilliók életébe kerülhet világszerte az antibiotikumok ellenállóvá válása.

A szülők egy része úgy gondolja, az antibiotikumok jelentik minden gondra a gyors megoldást, míg mások semmiképp sem akarnak ilyen gyógyszert adni gyermeküknek, ha nem egyértelmű, vírussal vagy bakteriális fertőzéssel állnak-e szemben. Mindkét tábort megnyugvással töltheti el, ha az orvosok szakértelme mellett innovatív műszerekkel végzett vizsgálatok is kimutatják a baktériumok jelenlétét – mondja Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „A K&H gyógyvarázs 21 éves fennállása alatt 24 háziorvosi rendelőt támogattunk közel 15 millió forint értékben korszerű orvosi eszközökkel, így a doktorok helyben végezhetik el azokat a vizsgálatokat, amelyekért eddig szakrendelőbe, kórházba kellett külön elmenni – ezt a plusz kört pedig sokszor nem vállalta a szülő vagy nem javasolta az orvos. A rendelői innovatív eszközöknek köszönhetően pontosabb és gyorsabb lehet a diagnózis, így a személyre szabott kezelési terveknek köszönhetően a gyerekek hamarabb felépülhetnek, teljes életet élhetnek.”