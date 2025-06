Köszvény: az éjszaka közepén is felébreszthet, akkora fájdalmat okoz

A köszvény az ízületi gyulladás egy gyakori és összetett formája, amely bárkinél kialakulhat. Leggyakrabban a nagylábujjat érinti, de jelentkezhet még a bokánál, a térdekben, a könyökben, a csuklóban és az ujjakban is.

A nagylábujjt érinti általában a köszvény. Fotó: Getty Images

Rettenetes fájdalommal járhat a köszvény

A köszvényes roham hirtelen kezdődik, gyakran az éjszaka közepén ébred fel az ember arra, hogy a nagylábujja lángol. Az érintett ízület forró, duzzadt és olyan érzékeny, hogy még a takaró súlya is elviselhetetlennek tűnhet. Általában az első 4-12 órában a legerősebb a fájdalom, az elmúltával diszkomfort érzés maradhat napokig, vagy akár hetekig is az érintett ízületben. A későbbi rohamok általában tovább tartanak, és több területet is érintenek. A köszvény előrehaladtával a beteg egyre kevésbé tudja mozgatni az ízületeit - hívja fel a figyelmet a Mayo Clinic.

Mindenképpen orvosi segítség kell

Ha hirtelen erős fájdalom hasít az egyik ízületünkbe, forduljunk orvoshoz! A kezeletlen köszvény további fájdalmakhoz és ízületi károsodáshoz vezethet, illetve súlyos, csak műtéttel korrigálható deformitásokhoz is.

Magát a köszvényes rohamot általában gyulladáscsökkentő készítményekkel kezelik. Viszont szükség van a kiváltó ok feltárására is: általában az áll mögötte, hogy megnövekszik a vér húgysavszintje, a benne található nátrium-urát kristályok pedig lerakódnak az ízületekben, fájdalmat, gyulladást okozva bennük. Ezt a problémát okozhatják például vesebetegségek, amiket lehetőség szerint kezelni kell, illetve a diéta sem mindegy. A bő folyadékfogyasztás mellett kerülni kell a fehérjében és purinban gazdag ételeket.