Ízületi fájdalmak az időjárás változásai miatt? Ez a teendő

A tapasztalat szerint valóban erősödhetnek az ízületi gyulladás tünetei bizonyos időjárási szituációkban, azonban dr. Csengei Gábor PhD, a Fájdalomközpont reumatológusa szerint erre érdemes felkészülni és hatékony kezeléssekkel elejét venni a komoly állapotromlásnak.

Fájdalom és merevség az ízületei gyulladás jellegzetes tünete

Az ízületi gyulladás (osteoarthritis) során saját immunrendszerünk támadja meg az ízületet borító porcot. A betegség legjellegzetesebb tünete az érintett ízület fájdalma, mozgásának nehézsége és duzzanata. Az is diagnosztikus értékű tünet, ha a páciens felkelés után közvetlenül merevnek érzi az ízületet és ez az érzés minimum egy óráig fennáll. Általános tünetként jelentkezhet még kemény tapintatú kinövés az ízületen, megfigyelhető, hogy a porcok fokozatos károsodása miatt egyre nehézkesebbé válik az ízület mozgatása, gyulladás alakulhat ki az ízület körüli szövetben, ami miatt az ízület megduzzadhat, melegebbé, érzékenyebbé válhat. Néhány páciensnél azonban nem jelentkeznek ennyire jellegzetes tünetek, esetleg csak olyan, enyhe jelek utalhatnak a problémára, mint az ízület mozgatásakor hallható pattogásszerű hang, vagy ennek és egy óránál rövidebb ideig tartó reggeli ízületi merevség. Az ízületi gyulladás bármely ízületet érinthet, leggyakrabban azonban a kezekben, lábakban, térdekben, csípőkben, esetleg a deréknál vagy a nyaknál jelentkezik, és sokszor időjárás változás hatására fellángol.

A tapasztalat szerint valóban erősödhetnek az ízületi gyulladás tünetei bizonyos időjárási szituációkban. Fotó: Getty Images

Készüljünk a változásra!

Már Hippokratész is leírta, hogy az időjárás befolyásolja az ízületi gyulladás tüneteit, és ma is úgy látszik, hogy a betegek jelentős része ugyanezt tapasztalja. A megfigyelések szerint főként a nyirkos, szeles, alacsony légnyomással járó napok azok, amelyek valószínűsítik a fájdalom megjelenését az átlagos időjárású napokhoz képest. De mit lehet ezzel kezdeni? - Ha a krónikus betegséggel, fájdalommal élő betegek az előrejelzésekből tudják, hogy olyan időjárás közeledik, amely fokozza a panaszaikat, meg tudják tervezni a programjaikat, és ha felkészülnek a kimerítő körülményekre, sokkal hatékonyabb lehet az ún. fájdalom-menedzsmentjük. Például, ha valaki kitapasztalta, hogy a nyirkos idő fokozza az ízületi fájdalmait, és a meteorológia szerint ez várható a következő napokban, lehetősége van a nehezebb szellemi és fizikai munkával járó tevékenységeket elhalasztani – ha ezt a körülmények megengedik. Beiktathat ilyen időszakokra olyasmit is, ami számára relaxáló, hiszen a pszichés kiegyensúlyozottság önmagában is fájdalomcsökkentő. Ezen kívül természetesen számos olyan módszer van a kezünkben, ami hatékonyan visszaszoríthatja a panaszokat.

A jól kezelt ízületi gyulladás jelentősen jobb életminőséget jelent

"Ha valóban felállítjuk az ízületi gyulladás diagnózisát, tájékoztatni kell a pácienst, hogy ez egy progresszív, vagyis előre haladó betegség, ami azt jelenti, hogy az állapot idővel romolhat" – mondja dr. Csengei Gábor PhD, a Fájdalomközpont reumatológusa. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tüneteket időben kezeljük, a fájdalmat csökkentsük, a mozgástartományt a lehetőségek szintjéig visszaállítsuk. A diagnosztizált betegség tehát reumatológus által javasolt ún. bázis terápiát és reumatológiai gondozást igényel. A végső soron szóba jöhető műtéten kívül kezelési lehetőségként felmerül az immunrendszer téves túlműködésének elnyomása ún. immunszupresszív készítményekkel, a gyulladáscsökkentő injekciók vagy gyógyszerek alkalmazása, a fizikoterápiás eljárások, az orvosi lézer kezelés és az orvosi kollagén injekció. Mivel pedig ízületi gyulladás esetén nagy hangsúlyt kap a szövődmények megelőzése is, erre ugyanúgy külön figyelmet kell szentelni, mint a mozgás szabadságának fenntartására, elsősorban gyógytornával, ízületvédelemmel.