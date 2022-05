A magánegészségügyben a várakozási idő is rövidebb egy olyan műtét esetében, amelynél a legmodernebb módszereket és műszereket alkalmazzák, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelőnél ráadásul kettős biztonságban érezheti magát a páciens.

De mit is jelent a kettős biztonság?

Az ízületek betegségek, életmódbeli szokások és az életkor előrehaladtával kophatnak el, ez pedig az ízületek fájdalmával és mozgáskorlátozottsággal járhat. Sokáig megoldást jelenthet a pihentetés, a gyógyszeres és fizioterápiás kezelés, előbb vagy utóbb azonban csak az operáció és így protézis beültetése jelenthet hatékony megoldást a panaszokra. Magyarországon a hatvanas évek közepén végezték el az első ortopédiai protézis műtéteket, napjainkban több ezer ilyen beavatkozásra kerül sor az állami- és a magán egészségügyben együttvéve. A leggyakoribbak a csípő- és a térdprotézisműtétek, amelyek jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt nagyjából tíz év alatt.

Lerövidült a lábadozási idő

Egy protézis műtét, legyen szó csípő- vagy térd esetében, bonyolult eljárás, amely sokféle és nagy számú műszerigénnyel, precíz műtéttechnikával, magas minőségű implantátummal jár. „Az elmúlt néhány évben annyit fejlődött az orvostudomány, hogy jelentősen lerövidültek a protézisműtétek ideje: a korábbi akár 6-8 órás műtétek helyett ma már 45 perc alatt végeznek az orvosok a beültetéssel. Nem beszélve arról, hogy míg tíz évvel ezelőtt azt mondtuk egy implantátum esetében, hogy az a következő tíz évben jó lesz, ma már azt mondhatjuk, hogy a következő 30 évben stabil marad. Azok a protézisek esetében, amelyeket most beültetünk, nincs szükség újabb operációra, hiszen a statisztikák azt mutatják, a fejlett műtéti technológiák, eszközök és egyre magasabb minőségű implantátumok miatt csökken a lazulási tendencia” - fogalmazott Dr. Moravcsik Bence Balázs, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő ortopéd traumatológus orvosigazgatója.

Szoftver tervez, orvos végez

Sokat lendített az az innováció is az operációk terén, amely jóvoltából ma már egy számítógépes tervezés alapján készül fel a szakorvos a műtétre. A szoftver olyan méréseket végez el, amely megmondja, miként és pontosan hová ültessék be a protézist, meghatározza az ízületi tengelyeket, minimalizálva ezzel az emberi tévedés lehetőségét. Fontos szempont az is, mekkora szövetkárosodással jár egy protézisműtét: minél kevesebb lágyrészt vágnak meg, annál kisebb a szövetkárosodás és így rövidebb a gyógyulási időszak, és lecsökken a fertőzésveszély is. „A lágyrész kímélő műtéti technikáknak köszönhetően hetekkel csökkenhet a gyógyulási időszak: térdprotézis műtétek esetében hat hónapról háromra, csípőprotézis műtét esetében három hónapról hat hétre csökkenhet a rehabilitáció időszaka. A megfelelő műtéti módszerek mellett természetesen fontos az implantátum minősége és kopásállósága is” - tette hozzá az ortopéd szakorvos.

Kettő az egyben: két orvos áll a műtőasztalnál

Egyedülálló azonban az a hazai magán egészségügyben, amelyet a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő vezetett be, hogy a protézis műtétek terén kettős biztonságban érezhetik magukat a páciensek. A műtéten ugyanis nem egy, hanem legalább két nagy tudású szakorvos vesz rész, így nemcsak az operatőr, hanem az első asszisztense is nagy tapasztalattal rendelkezik a protézisműtétek terén. Mivel legalább 20 éve ismerik egymást ezek az összeszokott párosok, tovább csökken a műtéti idő, így kisebb a műtéti kockázat, a beteg pedig nagyobb biztonságban érezheti magát. A BMM-ben Dr. Molnár Péter és Dr. Gáspár Szabolcs főorvosok, illetve Dr. Bejek Zoltán PhD és Dr. Holnapy Gergely PhD több évtizede dolgoznak együtt, egymást támogatva végzik a protézisműtétetek során, évente több száz páciens legnagyobb megelégedésére. A két, egyénenként is nagy szaktekintélyű páros a budapesti Szent Magdolna Magánkórházban végzi az operációkat.

Ami szintén nem megszokott, hogy az operációt követően a pácienseket nem hagyja magára a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő: kiemelve az utánkövetés jelentőségét a beteget 12 hónapon keresztül kísérik addig, ameddig vissza nem kapja a mozgás szabadságát.

Ha évek óta visszatérő gyógyszerekre, kezelésekre nem szűnő fájdalmak esetén kérjen másodvéleményt szakorvosainktól, tájékozódjon hiteles, nyugat-európai színvonalon műtéteket végző szakorvosainkból. Bejelentkezés 06-1-44-33-433.