Májfolt és a napozás: mire figyeljünk változókorban?

A májfoltok az arcon, a dekoltázson, a vállakon, a kézfejen vagy az alkaron megjelenő barnás színű, lencse formájú elszíneződések. Általában hosszú idő alatt alakulnak ki a bőrfelületet ért napsugárzás hatására. Teljesen ártalmatlanok, és a későbbiekben sem mutatnak rosszindulatú elváltozást, de kozmetikai szempontból zavaróak lehetnek.

Májfoltnak (latinul melazmának) nevezzük az elsősorban az arcon megjelenő, barnás-szürkés színű, szabálytalan, néha térképszerű foltokat. Kialakulásukról és a veszélyeikről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

A májfoltok okai

A májfoltok megjelenéséhez több ok is vezethet. A kor előrehaladtával, főként hormonális változások idején, amennyiben csökken az ösztrogénszint a szervezetben, a bőr rugalmasságáért felelős kollagén és elasztin termelődése is visszaesik. Ettől a bőr nemcsak rugalmatlanná, hanem vékonnyá is válik, ezáltal a napsugarak károsító hatásával szemben is sokkal védtelenebb lesz. Negyven éves kor felett ezen folyamatokkal párhuzamosan a bőrt mindaddig érő napfény mennyiségének hatására a bőr hámrétegében a pigmentsejtek, az úgynevezett melanociták száma is jelentősen megnő. Így a már említett, közvetlenül a napsugárzásnak kitett területeken fokozottan jelennek meg a barna foltok.

A májfoltok megjelenéséhez több ok is vezethet

Ezek a májfoltok a leggyakrabban teljesen veszélytelenek, nem igényelnek különösebb kezelést sem, mivel azonban elég nagy számban fordulnak elő az arcon és a kézfejen a változókorban, ezeket a területeket nem könnyű elrejteni, így nagyon zavaróak is lehetnek.

Szerencsére tehetünk ellenük. Ennek egyik elsődleges módja eleve a megelőzés. Fontos, hogy kerüljük a közvetlen napsugárzást , és mindenképpen használjunk erre az esetre kifejlesztett napvédő krémeket. Minél világosabb a bőr, annál magasabb faktorszámú naptejet kell használni, és annál inkább csökkenteni kell a napon, védelem nélkül töltött időt. Ilyen esetben ruházattal védjük a bőrünket.

Sőt nem csak a napozószerekről van szó: használjunk rendszeresen olyan nappali krémeket, testápolókat és kézkrémeket, amelyek szintén tartalmaznak további hiperpigmentációt megelőző összetevőket.

Ha a sötét foltok már kialakultak, a napozás tovább súlyosbíthatja azokat, így érdemes a napvédők mellett halványító krémeket is bevetni. A számos hatóanyag sokféleképpen képes a túlzott melaninképződést mérsékelni.

Fontos tudni, hogy nem csak a klimax idején végbemenő hormonszint-változás okozhat pigmentációs problémákat. Egyes betegségek - autoimmun és gyomor-bélrendszeri betegségek, anyagcsere rendellenességek, vitaminhiányok - és fogamzásgátló tabletták gyakran váltanak ki hiperpigmentációt, akár csak az állapotos nőket érintő "terhességi maszk" néven ismert bőrtünet is. Szintén előfordulhat hormonkezelések, kemoterápiás szerek, antibiotikumok, malária és agyvérzés elleni szerek és egyéb gyógyszerek mellékhatásaként.

A túltermelést kiválthatják még genetikai tényezők, bőrsérülések és gyulladások is.