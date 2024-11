Pár nap múlva rendezik meg a női egészséggel foglalkozó orvosi konferenciát Szekszárdon, melynek záró délutánján orvosok beszélnek majd közérthető módon nőket érintő egészségügyi problémákról. Szakmabeliek számára is különleges az esemény, hiszen ritkán kerül fókuszba ez a specifikus, sokszor "kényesnek" tartott téma.' Magyarország első ingyenes, „Nők Egészsége Konferenciájának' betegedukációs délutánján (2024.11.30.) sok mindent megtudhatunk a női szervezet sajátos igényeiről – nemcsak nőgyógyászati szempontból. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezvény főszervezőjével, Dr.Benczúr Béla belgyógyász, kardiológus, diabetológussal, a LAM (Lege Artis Medicinae) orvosi folyóirat társ-főszerkesztőjével beszélgettünk.

A betegségeket tekintve milyen kevésbé közismert különbségek vannak a női- és a férfi szervezet között?

A konzervatív álláspont szerint a nők betegségei csak ott különböznek a férfiakétól ahol a bikini takar… Ezt a leegyszerűsítő attitűdöt „bikinimedicinaként” is szokták emlegetni.

Fotó: eLitMed.hu

Aztán ezt a statisztikák messze-messze megcáfolták. Kiderült, hogy a nők legalább annyira veszélyeztetettek például a szívbetegségek tekintetében, és még az sem igaz, ami korábban elfogadott dogma volt, hogy a menopauzáig a női nemi hormonok védenek a szív- és érrendszeri betegségektől. Ez persze pont azt igazolja, hogy a nőknél ugyanazok a vezető halálokok, mint a férfiaknál.



Bárkit az utcán megkérdezünk, hogy mi a vezető halálok a nőknél, elsőként a daganatos betegségeket fogja említeni.

A különbség abból adódik, hogy a laikus emberek fejében ez nem tudatosul. Vagyis egy nő később észlelheti a jelentkező tüneteket. így később jut orvosi ellátáshoz. Sajnos mi, egészségügyi dolgozók is diszkriminálunk; kevésbé hisszük el, hogy egy panaszos hölgynek komoly baja is lehet, így még később juthat hozzá a megfelelő ellátáshoz. Ez hatványozottan azt fogja jelenteni, hogy sokkal nagyobb az ő esetükben a szövődmények előfordulása, rosszabbak a kilátásai, rosszabbul gyógyul, esetükben magasabb lehet a halálozási arány.



A női szervezet más ütemben változik, mint a férfiaké?

Ha végiggondoljuk a nők életciklusát, akkor a pubertástól a terhességen keresztül a menopauza problémaköréhez juthatunk el. Azok a betegségek, amelyek esetleg a terhesség alatt ki tudnak alakulni, például egy terhességi cukorbetegség, vagy a megemelkedő vérnyomás, ideiglenes betegségként értelmezhetők, de valóban egyáltalán nem azok. Ugyanis kihatnak a későbbi szív-érrendszeri szövődményekre. A kongresszus egyik külföldi előadója pont ezt a kérdést fogja körbejárni. Vagyis a patológiás várandósság, tehát a babavárás körüli kóros állapotok mennyire hatnak ki egy nő évtizedekkel későbbi szív-érrendszeri veszélyeztetettségére. Remélhetőleg a közeljövőben egyre több szakember érzi a témakör fontosságát - hozzánk hasonlóan.



"Azt mondja az ember férfiként is: halljuk meg a pácienseink szívhangjait. Persze jó, ha ezt az ember a párjával, a feleségével is megteszi."Fotó: Dr. Benczúr Béla

El is indult az Egyesült Államokban húsz évvel ezelőtt egy ilyen mozgalom. Én jelenleg is a kitűzőjüket hordom, amely egy gyönyörű piros női ruhát ábrázol, de ez nem csupán egy kitűző, inkább egyfajta riadó... A 'Pirosban A Nőkért' mozgalom (Go Red for Women) a tévhitek eloszlatására akarja felhívni a figyelmet valamint arra, hogy a nők legalább olyan veszélyben vannak, mint a férfiak, sőt...

Sokszor említem a beszélgetéseim során, hogy

míg egy nő legalább három fronton helytáll a családban; gyermekeket nevel, mos, főz, takarít, addig a saját magára fordított - úgynevezett “énidő” – eltolódik. Ha egyáltalán jut magára ideje… És csak akkor, mikor már késő este mindenki ellátott, elcsendesedik a ház, akkor veszi észre, hogy valahogy egész nap nem volt jól, nincs elég levegője.

Mintha nyomna a mellkasa, fájna a háta. Ilyenkor pedig vagy hív orvost, vagy arra gondol, hogy úgyis elmúlik, aludjunk inkább. És ezek bizony lehetnek egy szívroham (infarktus) tünetei. Ezért mondom azt, hogy sokkal több szövődménnyel és rosszabb kilátásokkal éli túl valaki - ha túléli egyáltalán - nőként az infarktust.

Másként érinti a nőket az elhízás vagy a metabolikus szindróma?



Igen, nagyon fontos kérdés. A statisztikák azt mutatják, hogy Európa egyik legkövérebb nemzete vagyunk; ott vagyunk az első három között. Magyarországon az emberek legalább 30 százaléka nem ideális testsúllyal él, de akár 50 százalékról is beszélhetünk. A fő baj, hogy ez már gyerekkorban vagy pubertáskorban is igaz. A gyerekek nagyon hamar úgy fognak felnőni, hogy "bele van kódolva" a hasi vagy zsigeri zsírszövetükbe az előbb-utóbb kialakuló cukorbetegség. Magam rendszeresen futó emberként azt látom, hogy ugyan rengeteg ember fut, sokan vesznek részt futóversenyeken, ezzel együtt mégis ott van az átlagpopulációban az a hihetetlen sok túlsúlyos, elhízott ember.

Ez a bizonyos hasi vagy zsigeri típusú elhízás, az inzulinra való reakciókészség-csökkenés, az inzulinrezisztencia indítja el a folyamatokat, mely rögtön az érelmeszesedés felgyorsulásához vezet, magas vérnyomáshoz, majd a különböző zsíranyagcsere-eltérések, magas koleszterin, magas vérzsír-érték felé. Ezek mind kéz a kézben járnak, és az eleinte észrevétlen négy-öt tényező elég a metabolikus szindróma kimondásához. Persze egy olyan országban, amelynek nincs tengere, ahol a telítetlen zsírsavak (omega3), az olajféleségek, olajbogyó, vagy a halak fogyasztása nem annyira van benne a tradícióban és a hétköznapi életben, ott nehéz elérni, hogy egészségesebben étkezzenek az emberek.

Valójában olyan óriási férfi-női elhízás közötti különbség nincs, de ez semmiképp nem jelenti azt, hogy a nők esetében kevesebb lenne.

Felfigyeltem egy különleges betegségre a program előadásai között, a 'megtört szív szindrómára'. A Házipatika oldalán is többször foglalkoztunk vele.

Nagyon szép a magyar nyelv. Egy másfél évvel ezelőtti kardiológiai kongresszusunknak az volt a címe, hogy „Szívügyeink”. Nekem nagyon sokféle szívügyem van, ilyen például a nők egészsége is. De maradva a kérdésnél, ez a betegség angolul is így hangzik: „Broken Heart” szindróma. Vagyis a megtört szív betegsége. Nagyon leegyszerűsítve az orvosi jelentőségét: egy olyan érzelmi megrázkódtatás hatására kialakuló szívrohamot, szívinfarktust utánzó állapotot hívunk így, ahol még EKG-eltérés is lehet, bizonyos mértékig a laborértékek is kórosak lesznek, amik együttesen a szívizom károsodására utalnak. Tehát minden olyan pillér adott, hogy a sürgősségi ellátás során azt lehet gondolni; infarktus történt. Mégis a sürgősséggel elvégzett koszorúér-festés vagy szívkatéterezés nem talál koszorúér-elzáródást. A szív viszont egy olyan jellegzetes alakot vesz fel, amely kiöblösödő jellegű, és a Takotsubo nevű japán, ősi, sok évszázados vagy évezredes polipfogó edényre emlékeztet az alakja.

A Takotsubo-szindróma nevét egy japán polipfogó edényről kapta. Fotó:Dr. Benczúr Béla

A betegség oka, hogy egy megrázó érzelmi stressz éri a beteget, ami az esetek döntő többségében negatív. Ilyen lehet egy közeli hozzátartozó elvesztése, vagy más érzelmi válság, mely óriási mértékű stresszhormon-felszabadulást eredményez, ez pedig valósággal megbénítja napokra-hetekre a szív normális összehúzódását. Ritkábban akár pozitív érzelem is lehet, mert én már hallottam olyan esetet, hogy az örömanya a lakodalomban rosszul lett, majd kiderült, hogy Takotsubo-szindrómája lett.

Egy másik negyvenes betegünknél egy munkahelyi válság váltotta ki a megbetegedést. Vele kapcsolatban van egy kedves történetem is. Viszonylag részletesen próbált tájékozódni a betegségéről, majd mikor egy évvel később kontrollra jött, megkérdezte: doktor úr, mondja már meg, ugye nem szorítja már a polip a szívemet? Mert ő ezt így fordította le, hogy mintha egy polip a sok karjával szorítaná, hiszen egy szívszorítást érzett… az osztályon szállóigévé vált ez a mondat.

Miért van szükség egy kimondottan női egészségre koncentráló konferenciára?

Orvosi és tudományos tevékenységem mellett az egyik legpatinásabb hazai orvosi szaklap, a Lege Artis Medicinae orvostudományi folyóirat (LAM) egyik főszerkesztője is vagyok. Egy nagyon szép gondolattal alapították ezt az újságot: a magyar orvoslás szakmai színvonalának emelésére, a nemzet egészségi állapotának jobbítására. Tavaly ősszel a nők egészsége is fókuszba került, és rájöttünk, hogy valójában mennyire feltáratlan ez a terület. Mivel sokféle orvosi szakmát képviselünk a szerkesztőségen belül, így sok szemszögből tudjuk láttatni a két nem közötti különbségeket. Ezért elindítottunk ebben az újságban egy „Nők egészsége” rovatot - lapszámonként két-három közleménnyel.

Mivel már több mint egy éve végtelenül sikeres, olvasott ez a rovat, gondoltunk egy merészet, hogy mi lenne, ha életre keltenénk egy konferencia keretében? Ezen a konferencián a szakemberek közül mindenkit várunk; a pszichiátertől a neurológuson át a belgyógyász, kardiológus, diabetológus kollégákat egyaránt.

Kiegészítve a szakmai vonalat a laikusok számára is előkészítettünk egy blokkot. A kongresszus utolsó délutánja ugyanis a laikusoknak fog szólni. A különböző témák között lesz a menopauzáról is szó. Iványi Orsolya újságíró, író, menopauza-nagykövetet nagy örömünkre sikerült megnyernünk. Biztos vagyok benne, hogy az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb életciklusban lévő, sok-sok tudással rendelkező, de már rengeteg hétköznapi panasszal élő nők felé kommunikálni kell. És ki tudna erről leghitelesebben beszélni, mint aki ezt átéli?

Kapócs Gábor főszerkesztő társam, mint neurológus és pszichiáter, aki a LAM harmincöt évvel ezelőtti egyik alapítója volt, arról fog beszélni, mi az, amit a nőknek tudniuk kell a demenciáról. A járványos, nem fertőző betegségek, amelyekből négyet szoktunk emlegetni, mint leggyakoribb halálokokat - a szívbetegségek, a daganatok, a krónikus tüdőbetegségek, illetve a cukorbetegség -, ma már ezek mellé a demencia is felsorakozott ötödikként, mert nagyon magas a halálozása.

Aztán következik Dr. Nagy Ágnes, aki civilben négy gyermek édesanyja (közülük hárman orvosok lettek, a negyedik pedig gyógyszerészhallgató). Ő a boldogsághormonról fog beszélni, mediterrán egészségterápiáról, életmódról, sőt meg is fogja mozgatni kicsit a hallgatóságot.

Jómagam pedig a szakterületemnek megfelelően arról beszélek majd, hogy hallgassunk a női szívekre… Ezt mondja az ember férfiként is: halljuk meg a pácienseink szívhangjait. Persze jó, ha ezt az ember a párjával, a feleségével is megteszi. Arról fogok beszélni, hogy hogyan tudjuk elkerülni vagy felismerni, és jól kezelni a nők szívbetegségeit.

Nagyon boldog volnék, ha a nők elhoznák a párjukat is. Sokszor a férfiak számára nehezen érthető, amit a feleségük tapasztal és átél a menopauza idején; hogy nem tud jól aludni, háromszor is felébred, és csuromvizesre izzadja az ágyneműt, hogy vizelettartási problémái lehetnek, vagy hogy miért olyan ingerült - mindezeket megérteni is jó alkalom lehet ez.