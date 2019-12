Az influenza ebben különbözik a megfázástól

Pusztán a tünetek alapján nagyon nehéz megkülönböztetni az influenzát a náthától, a két betegség ugyanis nagyon hasonló panaszokkal jelentkezik. Nem mindegy azonban, hogy melyik betegségben szenvedünk, hisz amíg egy közönséges náthát a legtöbb ember lábon kihordja, az influenza akár súlyos szövődményeket is kiválthat. Az alábbi kérdések segíthetnek eldönteni, hogy melyik betegség érint minket!

Az influenza legveszélyesebb szövődménye Atüdőgyulladásvírusos eredetű is lehet, és sok esetben az influenza szövődményeként alakul ki. Melyek a betegség első tünetei? Kattintson a részletekért!

Belázasodtunk?

Kezdeti tüneteik alapján nehéz megkülönböztetni a betegségeket, mindkettő torokfájással, köhögéssel, tüsszögéssel és gyengeséggel jelentkezik. Hogyha azonban gyorsan felszökik a lázunk, esetleg hányingert is érzünk, akkor nagy valószínűséggel az influenza valamelyik vírusa támadta meg a szervezetünket.

Gyorsan lebetegedtünk?

A megfázás első tünetei általában 2-3 nappal azelőtt érezhetőek, hogy a betegség teljesen letaglózna minket. Ezzel szemben az influenza már néhány órával az első tünetek után ágynak dönthet.

A hirtelen felszökőlázinfluenzára utalhat

Szédülünk, fájdalmat érzünk a mellkasunkban?

Ha a láz és izomfájdalmak mellett mellkasi fájdalmakat, szédülést, légszomjat is érzünk, mielőbb keressük fel a háziorvosunkat. Ezek a tünetek ugyanis arra utalhatnak, hogy influenzásak vagyunk, amely ráadásul tüdőgyulladást, vagy valamilyen más fertőzést is okozhatott.

Nehezen múlik a köhögés és a tüsszentés?

Attól viszont még nem kell megijedni, ha a köhögés és tüsszögés napokkal a többi panasz enyhülését követően sem enyhül, a nátha gyógyulását követően ez a két tünet még elhúzódhat. Hogyha viszont ezek légzési problémákká fejlődnek, mihamarabb forduljunk orvoshoz!

Mikor menjünk orvoshoz?

Persze a betegségeket legszívesebben otthon, gyógyszerek szedése nélkül kezelnénk, néhány esetben viszont elkerülhetetlen, hogy felkeressük az orvost. Idős embereknek még az enyhébb tünetek esetén is javasolt ellátogatni a rendelésre, a szervezetük ugyanis gyengébb, és könnyebben kialakulhat náluk valamilyen veszélyesebb szövődmény. A dohányosoknak is vigyázniuk kell, náluk ugyanis megnő az influenza okozta tüdőgyulladás kialakulásának a veszélye. Azoknak is érdemes felkeresni az orvost, akik valamilyen más betegséggel is küzdenek, hiszen az ő szervezetük is legyengülve kell, hogy megküzdjön a fertőzéssel.

Forrás: Daily Mail Online