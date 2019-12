A 10 legjobb gyógynövény megfázásra

Összeszedtük a tíz legjobb természetes gyógymódot, amelyek segítenek a megfázásos tünetek enyhítésében, de megelőzésként is megállják a helyüket.

Aloe vera

Az aloe gél tartalmaz lignánt, mono-és poliszacharidokat, szalicilsavat, triterpéneket, vitaminokat (A, C, E, B12), ásványi anyagokat, nyomelemeket. Immunrendszert serkentő tulajdonságának köszönhetően vírusellenes hatású és hatásosnak bizonyult a sejtosztódási folyamatok lassításában. Léteznek olyan szakirodalmi források, melyek szerint az antrakinon aloin képes hatástalanítani az Influenzavírust.

Hogyan használjuk?

Szájon át alkalmazzuk, a gyulladt torkot remekül helyrerakja.

Fontos! Az aloé lé orális alkalmazása nem javasolt, főleg 12 év alatti gyermekeknek, terhes és szoptatós kismamáknak, bélelzáródás ésmenstruációesetén!

Borsmenta

A levél illóolajat (benne mentolt, mentont, mentofuránt), valamint cseranyagokat, flavonoidokat tartalmaz. A benne lévő mentol hűsítő és fájdalomcsillapító hatású. Az egyik legkedveltebb gyógynövény, ha megfázásról van szó. Bizonyítottan jó fejfájás-csillapító, fertőtlenítő, vértisztító, és hatásos a légúti megbetegedések kezelésében.

Hogyan használjuk?

Forrázzunk le 1 csésze forrásban lévő vízzel 2 púpozott teáskanál szárított borsmentát, majd 5-7 perc után szűrjük le.

Csipkebogyó

A csipkebogyó a C-vitaminon kívül számos olyan anyagot tartalmaz, amelyet az emberi szervezet számára fontos: pektin, flavonoidok, cukor, alma- és citromsav, cseranyag, A vitamin.

A C-vitamin fokozza a szervezet ellenálló-képességét, a flavonoidok pedig gyulladáscsökkentő és antibiotikus hatásúak. A bogyóból készített gyógyteát influenzás időszakban, meghűléses megbetegedések idején érdemes rendszeresen fogyasztani.

Hogyan használjuk?

A benne lévő C-vitamint megtartani leginkább úgy tudjuk, ha forrázás nélkül éjszakára beáztatjuk a szárított bogyókat. Szirupot is készíthetünk belőle, ehhez mossunk meg 500 gramm csipkebogyót, hasítsuk fel, majd áztassuk be ¼ liter almalébe egy éjszakára. Forraljuk fel, passzírozzuk át egy szűrőn, tehetünk bele mézet is. Napi 1 evőkanálnyit fogyasszunk belőle.

Fontos! Poros utak mellett ne gyűjtsünk csipkebogyót!

Fokhagyma

Hatóanyagai, az allicin és a szaponin antibakteriális és antimikotikus (gombaellenes) hatásúak, így légúti megbetegedésekre remekül alkalmazható. A népi gyógyászatban meghűléses betegségeket is gyógyítanak vele. A fokhagyma baktériumölő hatásának köszönhetően tisztítja a szervezetet.

Afokhagymamegakadályozza a gyulladásokat is.

Hogyan használjuk?

Készítsünk belőle fokhagymalevet! Hámozzunk meg 5 gerezd fokhagymát és vágjuk össze apróra, majd mozsárban dörzsöljük szét egy nagy kanál mézzel. Adjunk hozzá 1 csésze vizet forraljuk fel az egészet, majd hagyjuk állni kb. 5 percig, és szűrjük le. Napi 1 kanálnyit szedjünk belőle.

Gyömbér

A gyömbér fokozza a szervezet ellenálló-képességét, ezért ideális megfázásos panaszokra. Rosszullét esetén is hatásos.

Hogyan használjuk?

Hámozzunk meg egy hüvelykujjnyi darabot, vágjuk apróra, majd főzzük meg fél liter vízben 10-30 perc alatt. Szűrjük le, ízesítsük mézzel.

Készíthetünk belőle szirupot is: 30 percig főzzünk 2 teáskanál apróra vágott gyömbért és 200 ml vizet, adjunk hozzá 100 gramm mézet és sűrítsük be. Teába keverve de magában is fogyaszthatjuk.

Fontos! A terhességi rosszulléten nem segít a gyömbér!

Hársfavirág

A hársfavirág tartalmaz flavonoidot, illóolajat (geraniolt, linaloolt, eugenolt), cseranyagot és nyálkaanyagot.

Antibiotikus hatású, valamint befolyásolja az agy hőszabályzó központját, így aktiválja az izzadságmirigyeket és az immunrendszert, ami megfázás esetén nagyon fontos. Meghűléses betegségekre, köhögéscsillapításra kiválóan alkalmas. Enyhíti a hörghurutos panaszokat, köptető, nyákoldó hatású. Nyálkaanyagai serkentik azimmunrendszerműködését.

Hogyan használjuk?

1 csésze forrásban lévő vizet öntsünk 2 teáskanál szárított hársfavirágra, majd hagyjuk állni 10 percig. Izzasztás céljából igyunk meg 2 csésze forró teát, majd takarózzunk be jó melegen.

Fontos! Napi fogyasztásra nem ajánlott, mivel megzavarhatja a szervezet hőháztartását!

Homoktövis

A homoktövis igazi C-vitamin bomba, a termés tartalmaz még flavonoidokat, amelyek segítik a C-vitamin felszívódását, valamint ásványi anyagokat és zsírosolajokat is. Remekül erősíti az immunrendszert emellett gyulladáscsökkentő hatású is.

Hogyan használjuk?

Több módon is alkalmazható, a legegyszerűbb, ha a termések préselt gyümölcslevét fogyasztjuk. Naponta több evőkanálnyit együnk belőle, gyerekeknek is adjuk. Szirupot is készíthetünk belőle: 500 gramm termést vágjunk félbe, áztassuk egy éjszakára 250 ml vízbe, másnap pedig forraljuk fel és passzírozzuk át egy szűrőn. Mézzel is ízesíthetjük, hűtőben is tárolható. Napi 1 evőkanálnyi ajánlott belőle.

Fontos! Ne kézzel szedjük a bogyókat, hanem metszőollóval vágjuk le!

Az átmeneti időjárás bizony csalóka. Bár napközben úgy érezzük, hogy jó idő van, mégis vigyáznunk kell, mert könnyen megfázhatunk és torokgyulladást kaphatunk. De ilyenkor se ijedjünk meg, használjunk gyógynövényeket a fájdalmak enyhítésére!

Kakukkfű

A kakukkfű virágos, leveles hajtásait használjuk, hatóanyagai az illóolajok cseranyagok, triterpéneket és flavonoidok. A kakukkfű illóolajai erőteljesen baktériumölő, fertőtlenítő hatásúak. Légzőszervi panaszokra is kiválóan alkalmazható A gyógytea fogyasztása vagy az azzal történő gargarizálás, jó gyógyír köhögés, torokfájás esetén. A cseranyagok elvonják a nyálkahártyán megtelepedett baktériumok táplálékforrását.

Hogyan használjuk?

1 csésze vízzel forrázzuk le a 2 teáskanál szárított kakukkfüvet, fedjük le 10-15 percre, majd szűrjük le.

Fontos! Ha gargalizálni akarunk, hagyjuk kihűlni a teát, köhögés ellen pedig tegyünk bele mézet! Állapotos nők ne használjanak kakukkfűolajat!

Levendula

A levendulát elsősorban nyugtató hatása miatt kedvelik, azonban megfázásra is remek gyógyír. Fő hatóanyaga a nagyon kellemes illatú illóolaj (linalool, linalil-acetát), de tartalmaz még flavonoidokat, cseranyagokat, kumarinokat is. Teája idegnyugtató, görcsoldó hatású, de ismert fejfájás-csillapító, fertőtlenítő hatása is.

Hogyan használjuk?

Forrázzunk le 1 csésze forrásban lévő vízzel 2 nagy teáskanál levendulavirágot. Hagyjuk állni 5-10 percig, szűrjük le, ízesítsük mézzel.

Ökörfarkkóró

A virág triterpén szaponinokat (verbaszkoszaponinokat), flavonoidokat, nyálkaanyagot, iridoidokat tartalmaz. A nyálkaanyagok csökkentik a gyulladt nyálkahártyák irritációját. A szaponinok oldják a letapadt váladékot, ezáltal megkönnyítik a felköhögést. Az iridoidok gyulladáscsökkentő hatásúak.

Hogyan használjuk?

2 teáskanál összetört virágot forrázzunk le 1 csésze vízzel, hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le. Napi több csészével igyunk belőle.

Fontos! Gyerekeknek is nyugodtan adhatjuk!