Láz vagy hőemelkedés? Ez a különbség – Így érdemes csillapítani

A hónaljban mért normál testhőmérséklet általában 36 és 37 Celsius közé esik, és természetes módon ingadozik a nap folyamán: reggel kissé alacsonyabb, este magasabb. Érdemes megjegyezni, hogy a végbélben vagy a fülben mért hőmérséklet általában 0,3–0,5 fokkal magasabb, mint a hónaljban, míg a szájban mért érték közel áll a hónaljihoz, de pontosabb lehet.

A láz a szervezet természetes reakciója, olykor mégis érdemes csillapítani. Fotó: Getty Images

Hány foktól kezdődik a láz?

Hőemelkedésről beszélünk, ha a hónaljban mért hőmérséklet 37,1 és 37,9 fok közötti. Ez enyhe gyulladásra vagy kezdődő fertőzésre utalhat, de sokszor nem igényel különösebb beavatkozást. Ha viszont a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 38 fokot, már lázról van szó. A 39 fok feletti érték magas láznak számít, és fokozott odafigyelést igényel, különösen kisgyermekek, idősek és krónikus betegek esetében. A 41 fok feletti erős lázat hiperpirexiának is nevezik, amely már életveszélyes állapot, és sürgős orvosi ellátást igényel.

A láz önmagában nem mindig káros, hiszen a magasabb testhőmérséklet gátolja a kórokozók szaporodását és támogatja a szervezet védekezését. Mégis vannak helyzetek, amikor indokolt a lázcsillapítás. Ha a láz olyan mértékű kényelmetlenséget okoz, hogy fejfájással, izomfájdalommal, hidegrázással vagy alvászavarral társul, érdemes beavatkozni. Akkor is célszerű lázcsillapítót adni, ha a hónaljban mért hőmérséklet tartósan 39 fok körül vagy afelett van, illetve ha a láz több napja fennáll. Gyermekeknél különösen fontos az éberség, hiszen náluk a láz gyorsan kiszáradáshoz vagy lázgörcshöz vezethet. Felnőtteknél akkor jelent komoly veszélyt, ha erős fájdalom, zavartság, légzési nehézség vagy más súlyos tünet társul hozzá, illetve ha a beteg krónikus alapbetegséggel küzd.

Hogyan csillapítsuk a lázat?

Amikor a láz csillapítása indokolt, több tényezőre is figyelnünk kell. A legfontosabb a pihenés, hiszen a szervezet energiáira ilyenkor a gyógyuláshoz van a legnagyobb szükség. A folyadékpótlás szintén alapvető, mert a láz fokozza a folyadékveszteséget, és a kiszáradás kockázata különösen gyermekeknél nő meg. Víz, kíméletes tea, leves, vagy a csecsemőknél anyatej, tápszer biztosítja a szükséges utánpótlást. Fontos a megfelelő öltözet és környezet is: könnyű, szellős ruházat ajánlott, a szoba hőmérséklete ne legyen túl magas, hidegrázás esetén a takaró, forróságérzésnél pedig az enyhe hűtés segíthet.

Gyógyszeres csillapításra paracetamol vagy ibuprofén használható, mindig az életkornak és a testsúlynak megfelelő adagolásban, a betegtájékoztató előírásai szerint. Ugyanakkor kerülendők a jéghideg fürdők, az alkoholos bedörzsölés vagy a túlzott betakarózás, mert ezek inkább fokozzák a szervezet hőtermelését, és ronthatnak az állapoton.

Mikor veszélyes a láz?

A láz veszélyessége nagymértékben függ az életkortól és a kísérő tünetektől. Csecsemők esetében különösen szigorú szabályokat kell követni: három hónapos kor alatt már 38 fok feletti láz esetén is azonnal orvoshoz kell fordulni. Három és hat hónap közötti korban a 38,5–39 fok feletti hőmérséklet, vagy a rossz általános állapot – például aluszékonyság, nyugtalanság, étvágytalanság – indokolja az orvosi vizsgálatot. Figyelmeztető jel lehet továbbá a lázgörcs, a merev nyak, a nehézlégzés, a kiütés, vagy az, ha a gyermek feltűnően bágyadt.

Felnőtteknél a 39 fok feletti, tartós vagy gyógyszerre nem reagáló láz már veszélyesnek számít. Különösen sürgős az orvosi ellátás, ha zavartság, erős fejfájás, mellkasi fájdalom, légzési nehézség vagy bőrkiütések kísérik a lázat. A 41 fok feletti testhőmérséklet pedig mindenképpen életveszélyes állapot, amely azonnali beavatkozást igényel.

Mire figyeljünk lázasan?

Láz esetén a legfontosabb a rendszeres mérés és a beteg általános állapotának figyelemmel kísérése. Az enyhe hőemelkedés és a mérsékelt láz többnyire nem veszélyes, és sok pihenéssel, bőséges folyadékfogyasztással és megfelelő körülmények biztosításával jól kezelhető. Ha azonban a láz magasra szökik, napokig fennáll, vagy olyan tünetekkel jár, amelyek veszélyt jelezhetnek, ne halogassuk az orvosi segítség igénybevételét. Különösen igaz ez a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek esetében, akiknél a láz sokkal hamarabb vezethet szövődményekhez.