Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +24°
Hidegfront

Láz vagy hőemelkedés? Ez a különbség – Így érdemes csillapítani

SZ.S.
Szerző SZ.S.

A láz szervezetünk természetes reakciója, ugyanakkor nem mindegy, hogyan kezeljük. Segítünk eligazodni abban, mikor célszerű csillapítani, illetve mikor lehet veszélyes gyerekeknél vagy felnőtteknél.

A hónaljban mért normál testhőmérséklet általában 36 és 37 Celsius közé esik, és természetes módon ingadozik a nap folyamán: reggel kissé alacsonyabb, este magasabb. Érdemes megjegyezni, hogy a végbélben vagy a fülben mért hőmérséklet általában 0,3–0,5 fokkal magasabb, mint a hónaljban, míg a szájban mért érték közel áll a hónaljihoz, de pontosabb lehet.

náthás vagy influenzás férfi ül a kanapén a fejét fogva
A láz a szervezet természetes reakciója, olykor mégis érdemes csillapítani. Fotó: Getty Images

Hány foktól kezdődik a láz?

Hőemelkedésről beszélünk, ha a hónaljban mért hőmérséklet 37,1 és 37,9 fok közötti. Ez enyhe gyulladásra vagy kezdődő fertőzésre utalhat, de sokszor nem igényel különösebb beavatkozást. Ha viszont a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 38 fokot, már lázról van szó. A 39 fok feletti érték magas láznak számít, és fokozott odafigyelést igényel, különösen kisgyermekek, idősek és krónikus betegek esetében. A 41 fok feletti erős lázat hiperpirexiának is nevezik, amely már életveszélyes állapot, és sürgős orvosi ellátást igényel.

A láz önmagában nem mindig káros, hiszen a magasabb testhőmérséklet gátolja a kórokozók szaporodását és támogatja a szervezet védekezését. Mégis vannak helyzetek, amikor indokolt a lázcsillapítás. Ha a láz olyan mértékű kényelmetlenséget okoz, hogy fejfájással, izomfájdalommal, hidegrázással vagy alvászavarral társul, érdemes beavatkozni. Akkor is célszerű lázcsillapítót adni, ha a hónaljban mért hőmérséklet tartósan 39 fok körül vagy afelett van, illetve ha a láz több napja fennáll. Gyermekeknél különösen fontos az éberség, hiszen náluk a láz gyorsan kiszáradáshoz vagy lázgörcshöz vezethet. Felnőtteknél akkor jelent komoly veszélyt, ha erős fájdalom, zavartság, légzési nehézség vagy más súlyos tünet társul hozzá, illetve ha a beteg krónikus alapbetegséggel küzd.

Hogyan csillapítsuk a lázat?

Amikor a láz csillapítása indokolt, több tényezőre is figyelnünk kell. A legfontosabb a pihenés, hiszen a szervezet energiáira ilyenkor a gyógyuláshoz van a legnagyobb szükség. A folyadékpótlás szintén alapvető, mert a láz fokozza a folyadékveszteséget, és a kiszáradás kockázata különösen gyermekeknél nő meg. Víz, kíméletes tea, leves, vagy a csecsemőknél anyatej, tápszer biztosítja a szükséges utánpótlást. Fontos a megfelelő öltözet és környezet is: könnyű, szellős ruházat ajánlott, a szoba hőmérséklete ne legyen túl magas, hidegrázás esetén a takaró, forróságérzésnél pedig az enyhe hűtés segíthet.

Gyógyszeres csillapításra paracetamol vagy ibuprofén használható, mindig az életkornak és a testsúlynak megfelelő adagolásban, a betegtájékoztató előírásai szerint. Ugyanakkor kerülendők a jéghideg fürdők, az alkoholos bedörzsölés vagy a túlzott betakarózás, mert ezek inkább fokozzák a szervezet hőtermelését, és ronthatnak az állapoton.

Mikor veszélyes a láz?

A láz veszélyessége nagymértékben függ az életkortól és a kísérő tünetektől. Csecsemők esetében különösen szigorú szabályokat kell követni: három hónapos kor alatt már 38 fok feletti láz esetén is azonnal orvoshoz kell fordulni. Három és hat hónap közötti korban a 38,5–39 fok feletti hőmérséklet, vagy a rossz általános állapot – például aluszékonyság, nyugtalanság, étvágytalanság – indokolja az orvosi vizsgálatot. Figyelmeztető jel lehet továbbá a lázgörcs, a merev nyak, a nehézlégzés, a kiütés, vagy az, ha a gyermek feltűnően bágyadt.

Felnőtteknél a 39 fok feletti, tartós vagy gyógyszerre nem reagáló láz már veszélyesnek számít. Különösen sürgős az orvosi ellátás, ha zavartság, erős fejfájás, mellkasi fájdalom, légzési nehézség vagy bőrkiütések kísérik a lázat. A 41 fok feletti testhőmérséklet pedig mindenképpen életveszélyes állapot, amely azonnali beavatkozást igényel.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Ez is érdekelhet

Mire figyeljünk lázasan?

Láz esetén a legfontosabb a rendszeres mérés és a beteg általános állapotának figyelemmel kísérése. Az enyhe hőemelkedés és a mérsékelt láz többnyire nem veszélyes, és sok pihenéssel, bőséges folyadékfogyasztással és megfelelő körülmények biztosításával jól kezelhető. Ha azonban a láz magasra szökik, napokig fennáll, vagy olyan tünetekkel jár, amelyek veszélyt jelezhetnek, ne halogassuk az orvosi segítség igénybevételét. Különösen igaz ez a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek esetében, akiknél a láz sokkal hamarabb vezethet szövődményekhez.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

láz lázcsillapítás hőemelkedés

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +24 °C
Minimum: +16 °C

A gomolyfelhők feloszlanak, így nagyobb területen kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Átmenetileg keleten is csökken a felhőzet, és késő estére, éjfél körülre mindenütt eláll az eső, ugyanakkor az ország K-i harmadán és délnyugaton hajnalra rétegfelhőzet képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 12, 18 fok között várható, de az északi völgyekben 10, 11 fok is lehet. Míg az északi országrészben kellemes, napos időben lehet részünk, délen óriási viharok várhatók.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra