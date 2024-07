Újabb magyar kutató a Nobel-díj előszobájában

Roska Botondnak a 2024. évi orvosi Wolf-díjat a vak emberek látásának ontogenetikai eszközökkel történő helyreállításában elért jelentős kutatási eredményei alapján ítélték oda. Az elismerést a tudományos közösségben a Nobel-díj előszobájaként szokták emlegetni, tekintettel arra, hogy számos Wolf-díjas kutató nyert később Nobel-díjat – olvasható a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtöki közleményében.

Roska Botond a svájci Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB) igazgatója, egyben a magyarországi BrainVisionCenter (BVC) alapítója és kutatója. Magyarországon is évek óta aktív kutatómunkát végez. A BVC keretében végzett magyarországi kutatásaihoz a magyar állam 5,2 milliárd forint támogatást biztosított 2022 és 2024 között.

Borítókép: MTI/Mohai Balázs