Ne higgy a babonának: ezt jelzi, ha viszket a szemed

Eleinte sokan a képernyő előtti időtöltést hibáztatják, amikor szemviszketést, könnyezést, esetleg kipirosodást tapasztalnak, mások felismerik a kötőhártya-gyulladást is a tünetek alapján. Ha azonban a szempanaszok csak egy bizonyos allergén időszakában jelentkeznek, könnyen lehet, hogy szénanátha, vagyis pollenallergia okozza azokat. Dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész arról beszélt, milyen kezeléssel lehet megszabadulni a kellemetlen tünetektől.

Nem csak orrfolyás, tüsszögés lehet allergiás tünet

Sokan, akik korábban még nem tudtak róla, hogy pollen allergiájuk lenne, úgy vélhetik, az ilyen betegség kizárólagos tünete a tüsszögés, orrfolyás, orrviszketés. Holott a szénanátha mindezek mellett torokkaparást, torokviszketést, bőrtüneteket és szempanaszokat is okozhat. A bőrtünetek közé elsősorban az ekcémás panaszok tartoznak (ez poratka allergia esetén is megjelenhet), míg a szemnél kialakulhat enyhe viszketés, esetleg könnyezés, súlyosabb esetben kipirosodás, idegentest-érzés is. "Akik szemtünetekkel érkeznek hozzánk, általában klasszikus allergiás tünetekről is beszámolnak. Azért is fordulnak allergológushoz, mert a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, viszketés alapján már felmerül bennük, hogy valójában erről az autoimmun jelenségről lehet szó. Különösen azok gyanakodnak allergiára, akik csak az év egy adott időszakában, tipikusan tavasztól őszig szenvednek a tünetektől. Ugyanakkor, ha egész éven áthúzódnak a panaszok, felmerülhet valamilyen beltéri allergia, például háziporatka allergia lehetősége is" – ismerteti Moric doktornő.

Az allergia mindkét szemet érinti

A szemviszketés meglehetősen gyakori panasz, amelyet korántsem biztos, hogy allergia okoz. Jellemzően akkor lehet gyanakodni inkább valamilyen fertőzésre, ha csak az egyik szem az érintett. (Bár ilyen esetben is megeshet, hogy az egyik szemről a másikra viszi valaki a fertőzést, például a szem dörzsölésével.) Ha huzamosabb ideig mindkét szem viszket, akár légúti allergia is lehet a kiváltó ok.

A szemviszketés is allergiás tünet lehet. Fotó: Getty Images

A szem vörössége és könnyezése is lehet allergiás tünet. Ilyenkor az áll a jelenség hátterében, hogy az allergén érintkezésbe kerül a hízósejtekhez kapcsolódó antitestekkel. Erre a sejtek hisztamin és más anyagok felszabadításával reagálnak, ami miatt a szemek viszketővé, vörösessé és könnyessé válnak.

A fényérzékenység és az idegtest-érzés a ritkább allergiás tünetek közé tartoznak, és mivel számos más ok is állhat a háttérben, ezért ilyen panaszok esetén mindenképpen szemész szakorvoshoz kell fordulni. Ha nincs szemészeti ok a háttérben, allergológus vizsgálhatja, mi okozhatja az erősebb szemtüneteket, hiszen azok mögött nem csak légúti allergének állhatnak. Utána kell járni a kontakt allergiának is, amit bármilyen, a szemmel érintkező anyag – például sminktermékek, kontaktlencse, szemcsepp – okozhat.

Mire épül a kezelés?

"A szem- és egyéb tünetek kapcsán természetesen a legfontosabb, hogy azonosítsuk be, mi okozza az allergiát. Erre nagyon pontos vizsgálatok állnak rendelkezésre, mint a vérvizsgálat vagy a Prick-teszt. Ha kiderült, mire allergiás a páciens, azt az allergiát kell kezelni megfelelő gyógyszerekkel és tüneti szerekkel. Hosszú távú megoldásként ajánlható az allergén immunterápia, ami akár évekig csökkentheti, megszüntetheti a panaszokat" – ismerteti dr. Moric Krisztina. Hozzátette: ami az akut szempanaszokat illeti, azokra antihisztamin, nem-szteroid gyulladáscsökkentő vagy kortikoszteroid tartalmú szemcseppeket írhatunk fel.

Allergiás kötőhártya gyulladásnál ennél komolyan kezelésre is lehet szükség, például szemkenőcs, akár belsőleges gyógyszer formájában. Házi tünetenyhítő megoldás lehet továbbá a duzzadt szemekre helyezett hideg vizes borogatás, ami hűt, és a kamillás borogatás, ami csökkenti a gyulladást.