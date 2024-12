7 tipp, amellyel megóvhatod a szemedet a téli időszakban

A szemszárazság, bár egész évben előfordulhat, a téli hónapokban még kellemetlenebb problémává válhat. Amikor a hőmérséklet csökken és a nappalok rövidebbekké válnak, te is gyakrabban tapasztalhatsz kellemetlen tüneteket, például égő-szúró érzést, viszketést, fényérzékenységet, vagy akár könnyezést is.

Ez a jelenség nemcsak a hideg levegő és a fűtött belső terek közötti kontrasztnak „köszönhető”, hanem egyebek mellett annak is, hogy ilyenkor az emberek általában kevesebb időt töltenek a szabadban, illetve télen kevésbé szomjasak, tehát kevesebb folyadékot fogyasztanak. A fűtött helyiségek száraz levegője jelentősen csökkenti a könnyfilm stabilitását, míg kint a szeles, hideg időjárás felgyorsítja a könny párolgását a szemfelszínről. Ezenkívül a téli napsütés is problémát okozhat: a hóról visszaverődő erős fény is irritálhatja a szemet. Ebben az időszakban ráadásul a képernyőket is többet használjuk, ez pedig kevesebb pislogáshoz vezet, tovább súlyosbítva a helyzetet. A kontaktlencse-viselők különösen érzékenyek lehetnek ezekre a hatásokra.

A hidegebb hónapok különösen nagy kihívást jelenthetnek a szemed egészségére nézve. Fotó: Getty Images

Ezért fontos, hogy megóvd szemed egészségét

A szemszárazság elleni védekezés különös jelentőséggel bír a téli időszakban, amikor a zord időjárás és a beltéri fűtés együttesen terheli meg szemet. „Fontos odafigyelnünk szemünk védelmére az őszi-téli hónapokban, hiszen a szemszárazság nemcsak kényelmetlenséget okozhat, hanem hosszú távon szaruhártya-irritációt is eredményezhet. A könnynek számos funkciója van: folyamatosan tisztán és nedvesen tartja a szemfelszínt, megőrizi a szaruhártya átlátszóságát, illetve segíti a tápanyagok és az oxigén felvételét a levegőből. Nedvesség nélkül a szaruhártya kiszárad és átlátszatlanná válik, fertőzések, gyulladások alakulnak ki” – magyarázta Boros Mária, az Alensa optometristája.

7 dolog, amelyet a szemszárazság megelőzéséért tehetsz

A szakértők ajánlása nyomán bemutatunk 7 olyan tippet is, amelynek megfogadásával megelőzheted a szemszárazságot, valamint megőrizheted szemed egészségét a hidegebb hónapokra is.

A részleteket tartalmazó galériánkat az alábbi képre kattintva nyithatod meg.

