Bőrgomba: nem csak a viszketés lehet tünet

A gombákról érdemes tudni, hogy közülük több is található az emberi szervezetben, ez viszont a megfelelő határok közt maradva teljesen normális. Azonban előfordulhat, hogy egy gomba túlszaporodva betegséget okoz, így például a Candida nevű élesztőgomba aftát és szájpenészt eredményezhet, az Epidermophyton, a Trichophyton és a Microsporum nevű gombák pedig elszaporodhatnak a bőrön, a körmökön vagy a hajas fejbőrön is, amely a tineafertőzés kiindulópontja – ismertette dr. Brezán Edina, a Dermatica bőrgyógyásza.

Miért nyáron fordul elő gyakrabban?

Nyáron többen megtapasztalhatják a gomba okozta kellemetlen tüneteket, ugyanis a gombák kifejezetten kedvelik a meleg, párás élőhelyeket, amely nyáron az izzadás miatt adott. Azonban nem a hőség az egyetlen rizikófaktor nyáron: ilyenkor gyakrabban használunk közösségi vizes helyiségeket és medencéket is, ez pedig szintén hozzájárulhat a gombás fertőzés kialakulásához. Emellett más kockázati tényezők is ismertek, mint például a túlzott tisztálkodás – amely rontja a bőr természetes védekezőképességét –, a cukorbetegség, a túlsúly, a végtagok rosszabb vérellátása, a legyengült immunrendszer és a szív- és érrendszeri betegségek (például az érszűkület).

A nyár nemcsak a nyaralás, de sajnos a gombás megbetegedések szezonja is. Fotó: Getty Images

Nem csak a viszketés lehet tünet

A lábgomba tünetei a kipirosodás, a viszketés, az égő érzés, valamin az érintett terület hámlása és repedezése, amely során akár nagyobb bőrdarabok is leválhatnak. Mindazonáltal nem minden viszketésnek a lábgomba az oka, ráadásul többféle gombafaj is okozhat hasonló tüneteket. A pontos kiváltó ok megállapításához szükséges lehet mintavétel is az érintett területről.

A mycrosporia a nyak, a végtagok, a törzs és a hajas fejbőr gombás fertőzése, amelynek tünetei az éles szélű, kör alakú vörös foltok. Itt gyűrűszerű foltokról van szó, amelyek enyhén hámlanak, de a bőrtünethez nem minden esetben társul viszketés.

A testen bárhol okozhat tüneteket a tinea, amely egy fonalas gombás fertőzés, a leggyakrabban azonban a lábfejeken, a törzsön, a végtagokon, a fejbőrön jelentkezik. Feltűnő tünetei a hámló, pirosas, viszkető, kör alakú foltok. A tinea (és más gombás fertőzések) a hajas fejbőrön hajhullással, kopasz foltokkal jelentkezhet, a körmökön pedig megvastagodást, sárgássá színeződést és körömdeformitást okozhat.

Gombás fertőzés érintheti a hüvelyt is, amelyre viszketés, égő érzés és fájdalom hívhatja fel a figyelmet, elsősorban a közösülés alatt és után. Megjelenhet a hüvelyi folyás és néhány gyulladásra utaló tünet is. Férfiaknál a tünetek közé tartoznak a makkon megjelenő piros, viszkető kiütések és a sárgás-fehéres lerakódás.

Ilyen esetben szükséges az orvosi kezelés

A gombás fertőzések sokszor jól kezelhetők vény nélküli szerekkel is. Ugyanakkor ez nem minden esetben elegendő: a makacs, súlyosabb vagy visszatérő betegségek esetén nagyon fontos a bőrgyógyászati vizsgálat és kezelés – hangsúlyozta dr. Brezán Edina. Ráadásul nem csak a kellemetlen, és esetleg esztétikailag zavaró tünetek miatt fontos a szakszerű kezelés, ugyanis a gombás fertőzés kezelés nélkül kaput nyithat a bőrön az egyéb fertőzéseknek, amelyek később esetleg súlyosabb betegségekhez – például orbánchoz vagy a nyirokérgyulladáshoz – vezethetnek.

A cukorbetegeknek különösen figyelmesnek kell lenniük, náluk ugyanis a rossz vérellátás miatt a bőr természetes regenerálódó képessége igen lassú, így a kisebb hámsérülésekből akár elfertőződő sebek, fekélyek is kialakulhatnak. Ezért már korai stádiumban érdemes felkeresni a bőrgyógyászt – egyébként nem csak a diabéteszes betegeknek. A szakember a tünetektől függően javasolhat külsőleges, vagy súlyosabb – főleg körömgombás – esetben szájon át szedhető gyógyszert is. Szerencsére ma már a pontos diagnózishoz rendelkezésre áll mikroszkópos és tenyésztéses technika is, ezek sokkal célzottabbá tehetik a kezelést – jegyezte meg a bőrgyógyász.

A megelőzés érdekében pedig arra kell törekedni, hogy próbáljuk tisztán és szárazon tartani a bőrt. A vizes és izzadt ruhákat – például a fürdőruhát, a zoknit vagy az alsóneműt – minél előbb cseréljük le. Viseljünk jól szellőző cipőt és ruhát, a nyilvános vizes helyiségekben pedig mindig vegyünk fel papucsot.

