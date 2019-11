Mit tehetünk, hogy elmúljon a köhögés?

Házi praktikák tucatjait ismerjünk a köhögés csillapítására. Köztudott például, hogy segíthet a bőséges folyadékfogyasztás, a párásítás, a sósvizes gargalizálás, a probiotikumok fokozott fogyasztása azimmunrendszererősítése végett, valamint egy-egy bögre mézes tea elszürcsölgetése is. Ezeken túl azonban van még néhány "csodaszer", amelyeket érdemes rendszeresen alkalmazni makacs köhögés esetén.

A mézes tea mellett érdemes kipróbálni a gyömbért is. Fotó: iStock

Gyömbér és fehérmályva gyökér

A gyömbér remek gyulladáscsökkentő, emellett hatékonyan enyhítheti a hányingert és a fájdalmat. Száraz- és asztmás köhögés esetén is segíthet. Érdemes kipróbálni a fehérmályva gyökeret is, amely méregtelenítésre, megfázásos tünetek kezelésére és gyulladáscsökkentésre is kiváló. Köhögés és torokfájás ellen azért hatékony, mert növényi nyálkaanyaggal, egyfajta védőréteggel vonja be a torkunkat, ezáltal csökkenti az irritációt. Ez a gyógynövény szárítva, valamint tea és szirup formájában is fogyasztható. Az utóbbit illetően egy kutatás kimutatta, hogy azok az alanyok, akik 12 napon át egy olyan szirupot fogyasztottak, amely fehérmályva gyökeret, borostyánt és kakukkfüvet is tartalmazott, sokkal jobban érezték magukat és a köhögésük is elmúlt.

Ananász, N-acetil-L-cisztein

Hurutos köhögés esetén sokaknak beválik a gőzölés, illetve az, ha forróvizes fürdőt vesznek, és közben hagyják a fürdőszobát megtelni gőzzel. Utána ajánlott egy pohár langyos vizet elkortyolni, hogy testünk lehűljön, illetve, hogy ne szárítsuk ki túlzottan a szervezetünket. A hurutos köhögés kezeléséről itt olvashat bővebben!

Az ananászban található bromelain nevű enzim is megkönnyebbülést, illetve a gyógyulást hozhat. Ez az enzim ugyanis gyulladáscsökkentő és nyákoldó hatású. Hozzájuthatunk ananászfogyasztással, a gyümölcs levének kortyolgatásával, vagy akár étrendkiegészítő kapszula formájában is. Az N-acetil-L-cisztein (NAC) szintén segíthet a lerakódott váladék feloldásában. Ebből 600 milligramm a napi ajánlott adag felnőtteknek. Betegség esetén a dózis megduplázható, de így már jelentkezhet mellékhatásként magaslázvagy nehézlégzés is.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A köhögést nemcsak megfázás, influenza vagy baktériumosfertőzésokozhatja, hanem más, komolyabb betegségek is rejtőzhetnek a háttérben, például szívbetegség vagy reflux. Szűnni nem akaró köhögés esetén tehát mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ha bebizonyosodik, hogy refluxról van szó, akkor ajánlott változtatni az étrendünkön: kerüljük az alkoholt, a kávét, a csokoládét, a citrusféléket, a sült, fűszeres és zsíros ételeket, a hagymát, fokhagymát, mentát, a paradicsomot és a paradicsomalapú ételeket.

Forrás: medicalnewstoday.com