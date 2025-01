A köptető ilyenkor nem ajánlott

A köhögés szervezetünk természetes védekező reflexe, amellyel a légutakat igyekszik megtisztítani, átjárhatóvá tenni, ezáltal a szabad légzést biztosítani. Számos inger köhögésre késztethet, kezdve félrenyeléstől allergén és irritáló anyagok belégzésén át akár légúti betegségekig. Amennyiben a köhögéssel szervezetünk a légutakban felgyülemlett váladéktól igyekszik megszabadulni, produktív, avagy hurutos köhögésről beszélünk. Igen gyakori panasz ez például megfázás esetén, amikor a betegség első napjaiban sok váladék képződhet a fertőzést kiváltó kórokozók elleni küzdelem során.

Hurutos köhögés esetén enyhülést hozhat a köptetők alkalmazása. Fotó: Getty Images

Testünk ugyanis a fokozott nyáktermeléssel is védekezni igyekszik, hiszen abban a vírusok és baktériumok is csapdába esnek, majd ahogy felköhögjük a váladékot, azzal együtt kiürülnek a szervezetből. Mindazonáltal ez egyben sok kellemetlenség forrása is, és hozzájárul a nátha és hörghurut alatti rossz közérzethez. Ilyenkor alkalmazhatunk köptetőket, amelyek a váladék könnyebb, gyorsabb kiürülését hivatottak elősegíteni. Hatásuk a légutak nedvesítésén, ezáltal a letapadt váladék fellazításán alapul. A köptetők tehát nem köhögtetnek, csupán hatékonyabbá teszik a produktív köhögést, így enyhítve a kellemetlen tüneteket.

Mikor nem segítenek a köptetők?

Fontos hangsúlyozni, hogy bármennyire is diszkomfortot okoz, a hurutos köhögés hasznos reflex egészségünk szempontjából. Semmiképpen sem javasolt tehát köhögéscsillapítót szedni rá, amely elnyomja a köhögési ingert. Különösen nem szabad köhögéscsillapítót és köptetőt egyszerre alkalmazni, mert abból veszélyes váladékfelhalmozódás alakulhat ki! A köptetők önálló, előírás szerinti használata viszont segíthet elviselni az átmeneti időszakot, amíg immunrendszerünk leküzdi a légúti fertőzést, majd alábbhagy a váladékképződés. Ezzel együtt érdemes megemlíteni, hogy hurutos köhögés esetén a bőséges folyadékpótlás a legalapvetőbb teendő, és arról köptetőhasználat mellett is gondoskodni kell.

Vannak továbbá olyan helyzetek, amikor nem ajánlott köptetőket alkalmazni. Ha a köhögés nem jár váladékürüléssel, száraz köhögésről beszélünk. Nem ritka például, hogy a megfázás és a hurutos köhögés elmúlásával makacs száraz köhögés marad vissza, amely akár hetekig kínozhatja még a beteget. Hasonlóképpen környezeti tényezők is kiválthatnak száraz köhögést, mint az alacsony páratartalom, a dohányfüst és egyéb szennyezőanyagok a levegőben, vagy éppen olyan betegségek, mint az asztma, allergia és a reflux. Bárhogy is, a köptetők nem segítenek a száraz köhögésen, ilyenkor inkább – háziorvossal, gyógyszerésszel történt konzultációt követően – köhögéscsillapítók hozhatnak enyhülést.

Fontos hangsúlyozni, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek rövid távú tüneti kezelésre szolgálnak. Egy hétnél tovább elhúzódó köhögéssel mindig forduljunk orvoshoz!