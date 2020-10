Ezeket ne egye, ha fájnak az ízületei!

Az ízületi gyulladás kezelése természetes gyógymódokkal Az ízületi gyulladás előjelek nélkül jelentkezhet és megkeserítheti életünket. Kezelésére különös gondot fordítsunk! Segítünk, kattintson!

A fájdalmak kezelésében nagy szerepe van a megfelelő gyógyszeres terápiának, illetve a rendszeres mozgásnak is, de. Bizonyos élelmiszereknek, így a fokhagymának, a gyömbérnek vagy a kurkumának gyulladáscsökkentő hatása van. Más ételek azonban fokozhatják a fájdalmakat, lássuk, melyeket érdemes kerülni. vörös húsokban , illetve a húskészítményekbenés fokozhatják a fájdalmakat is. Ezek közé tartoznak például a nitritek és a purinok, de egyéb toxinok is. A vörös húsokról ráadásul több kutatás is bizonyította, hogy a gyulladásos folyamatok fokozása mellett többek között a daganatos betegségek rizikóját is növelheti., emellett irritálhatja is az ízület környékén lévő szöveteket. finomított cukrokkal és szénhidrátokkal teli ételek szintén növelik a gyulladások rizikóját, többek között azért, mert. Emellett az autoimmun betegségek rizikóját is nvelik A cukrok közvetetten is károsíthatják az ízületeket, mert hozzájárulnak a hízáshoz, a plusz kilók pedig nagyobb terhelést jelentenek az ízületeknek. Ráadásul, ezek a feldolgozott szénhidrátok tulajdonképpen tápanyag nélküli, üres kalóriák, hiszen az előállítási folyamatok alatt kikerülnek belőlük az értékes rostok és vitaminok egyaránt.Bár azt mindenki tudja, hogy az omega-3 zsírsavak igen jótékonyan hatnak a szervezetünkre, és például a gyulladások csökkentésében is szerepet játszanak, azzal kevesebben vannak tisztában, hogy, és egyenesen fokozzák a gyulladásokat, így az azokkal együtt járó fájdalmakat is. Sajnos a legtöbb népszerű növényi zsiradékban sok található ebből a vegyületből, így például a szója-, földimogyoró- és napraforgóolajban, de a bolti majonézben és a legtöbb salátaöntetben is. Az omega-6 zsírsavak ugyanakkor bizonyos élettani folyamatokhoz nélkülözhetetlenek, azonban érdemes mértékkel fogyasztani ezeket. só is ronthatja az ízületi fájdalmakkal küzdő betegek állapotát, különösen a különböző feldolgozási folyamatokon átmenő konyhasó - ez ugyanis különböző káros vegyületeket is tartalmazhat, ugyanakkor hiányozhatnak belőle azok az ásványi anyagok, melyek kifejezetten fontosak szervezetünk működéséhez., ezek közé tartozik például a magas vérnyomás vagy a csontritkulás.