A gátizmok feladata

A gátizomzat (vagy medencealapi izomzat) alátámasztja a kismedencei szerveket, a hólyagot, a méhet és a petefészket, és záróizomként is működve összehúzza a rajta áthaladó nyílásokat: a húgycsövet, a hüvelyt, a végbélnyílást. Akaratlagosan is meg tudjuk feszíteni, ezáltal segítve a végbél ürülését vagy fokozva a szexuális izgalmat. A kisbaba születésekor is ezeket az izmokat használjuk.

A gátizomtornáról már sokat olvashattak az inkontinenciával harcoló vagy szülés utáni fittségüket visszanyerni kívánó nők, de a férfiak számára igazi újdonság. Hogy miért jó, arról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

A gátizomzatnak három rétege van, és kötőszöveti-, valamint szalagrendszerek kapcsolódnak hozzá. A farokcsigolyától a szeméremcsontig húzódó, keresztben a combcsontok között elhelyezkedő izomkötegek kosár alakban dúcolják alá a hasüreget.