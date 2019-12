Kik kaphatják el a legnagyobb valószínűséggel az influenzát?

Mi az az influenza?

Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek. Az influenzaszezon általában késő ősztől kora tavaszig tart. Az országos járvány - amely évről évre akár több százezer embert is érinthet Magyarországon - januárban vagy februárban kezdődik, és akár 8-10 hétig is elhúzódhat.

Az influenzavírusok cseppfertőzéssel terjednek. Fotó: iStock

Ők a legveszélyeztetettebbek

Bár az influenzát szinte bárki elkaphatja, vannak, akik nagyobb valószínűséggel fertőződhetnek meg. Mivel az oltást tartják a leghatékonyabb védekezési módszernek, fokozott lehet a veszély azoknál, akik úgy döntenek, nem adatják be maguknak a vakcinát. Szintén a rizikócsoportba tartoznak a krónikus betegséggel - pl. asztma, bizonyos tüdőbetegségek, idegrendszeri betegségek, szív- és érrendszeri betegségek, vese- és májbetegségek, anyagcserét vagy az endokrinrendszert érintő betegségek - küzdők.

Immungyengeséggel járó állapotok esetén könnyebb megfertőződni, és a szövődmények kialakulására is több az esély. Főleg daganatos betegségek, szervátültetés, hosszú ideje tartó szteroidszedés, illetve HIV-fertőzés,AIDSesetén lényeges, hogy megfelelően védekezzünk az influenza ellen. Nem túl erős az immunrendszere a 12 hónapnál fiatalabbaknak, a 65 éven felülieknek, a várandós kismamáknak és a friss édesanyáknak sem - utóbbi két csoportnál ráadásul afertőzésa születendő magzatot vagy az újszülöttet is érintheti. Legyenek körültekintőbbek azok is, akik a közeljövőben babát terveznek.

Egészségtelen életmód esetén ugyancsak fogékonyabbak lehetünk a betegségre, a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a kevés folyadékfogyasztás árt a védekezőképességnek. Az utóbbi években egyébként több kutatás is bizonyította, hogy azelhízáskomoly rizikófaktor: azoknál, akiknek a testtömegindexük meghaladja a 40-es értéket, nagyobb a fertőzés esélye, ráadásul maga a betegség is sokkal súlyosabb lefolyású lehet.

Az egészségi állapotunk, a korunk, illetve a súlyunk mellett számít, milyen környezetben töltjük a mindennapjainkat. Ha sokat tartózkodunk olyan helyen, ahol nagy tömeg van - pl. tömegközlekedési eszközökön -, értelemszerűen megnő a fertőzésveszély. Az egészségügyi intézmények dolgozóinak, illetve az ott kezelt betegeknek szintén nagyobb az esélyük elkapni az influenzát.

Ha megfertőződtünk...

A kezelés során a legfontosabb, hogy maradjunk ágyban, pihenjünk, igyunk sok folyadékot, és ne erőltessük meg magunkat. Felgyorsíthatjuk a gyógyulást azzal is, ha a lábadozás alatt többféle gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk, és megnövelt adagban szedünk bizonyos immunerősítő vitaminokat. Azok a vény nélkül kapható készítmények is segíthetnek, amelyek kifejezetten az influenza tüneteinek enyhítésére szolgálnak. Amennyiben nem javul az állapotunk, és esetleg valamilyen szövődmény gyanúja is felmerül, azonnal forduljunk orvoshoz.