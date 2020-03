Elhúzódik az influenzajárvány, sok a beteg

Nátha vagy influenza: mi a különbség? Részletek itt.

Mindez azt jelenti, egy hét alatt mindössze kétezer fővel, illetve alig több mint 5 százalékkal csökkent az esetszám. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán kiadott jelentése szerint százezer lakosra átlagosan 370 beteg jutott a március 2-8. közötti héten, így továbbra is bőven a járványküszöb felett alakultak az adatok.

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan - lakosságszámhoz mérten - ezúttal is Pest megyében regisztrálták a legtöbb beteget (százezer főre vetítve 582 megbetegedést), de Szabolcs-Szatmár-Bereg (559), Veszprém (556) és Nógrád megyében (541) is jelentősen meghaladta az esetszám az országos átlagot. Békés, Csongrád és Zala kivételével minden megyében, valamint a fővárosban is regisztráltak laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzás megbetegedést.

Egyelőre lassan csökken az influenzaszerű megbetegedések száma. Fotó: Getty Images

Ami a korcsoport szerint megoszlást illeti, változatlanul a 14 éven aluli gyermekeket érintette a legtöbb fertőzés, az összes eset 37,2 százaléka. A 15-34 éves korosztály aránya 34,3, a 35-59 éveseké 21,2, a 60 éven felülieké pedig 7,3 százalék volt. Különösen sok a beteg a 3-5 éves (százezer főből 962) és a 6-14 éves (892) gyermekek körében.

Laboratóriumi vizsgálatot összesen 456 influenzagyanús beteg mintáján végeztek az NNK szakemberei. Ezekből 83 vizsgálati anyagban mutatták ki influenzavírusok jelenlétét, így 46 esetben influenza A, 37 esetben influenza B vírus okozta fertőzést azonosítottak.

Influenzás vagy influenzaszerű tünetek? Az influenza kifejezés a influenzavírusok okozta fertőzést és megbetegedést foglalja magában. Ennek tünetei közé tartozik a láz, köhögés és torokkaparás, orrfolyás és orrdugulás, izomfájdalmak, hidegrázás, fejfájás, illetve fáradtság, kimerültség. Ezzel szemben influenzaszerű megbetegedésről akkor beszélünk, ha a betegnél köhögés és 38 Celsius-fok felettilázlépett fel az orvosnál tett látogatást megelőző legfeljebb tíz napon belül. Az influenzaszerű megbetegedések hátterében valójában nemcsak influenzavírusok, hanem egyéb tényezők, például más, felső légúti fertőzést kiváltó kórokozók is állhatnak. Teljes bizonyosságot csak laboratóriumi vizsgálatokkal lehet nyerni a diagnózist illetően. (Forrás: webmd.com; who.int)

Mit tehetünk a megelőzésért?

Az influenza elleni védekezés legalapvetőbb lépcsőit mutatja be az Országos Közegészségügyi Intézet alábbi infografikája. Bővebben olvashat a megelőzési lehetőségekről dr. Meglécz Katalinnal, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkárával készült interjúnkban ide kattintva.