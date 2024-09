Ez segíthet, hogy gyermeked ne betegedjen le az iskolában

A szakadozott felhőzet egyre inkább a Győr-Szeged vonal szélesebb sávja fölé és attól keletebbre, északkeletebbre húzódik. Zápor, zivatar is arrafelé valószínűbb, majd a késő délután folyamán hazánk délnyugati felében is várható helyenként csapadék. Az északkeleti harmadban kevesebb felhő valószínű, arrafelé a csapadékhajlam is kisebb. Estére szakadozik, csökken a felhőzet, és ezzel együtt a csapadékhajlam is mérséklődik. A keleties szél északon és az északkeleti harmadban megélénkül, zivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között várható, néhol a 34 fok sem kizárt. Bár a hétvégén egy hidegfront éri majd el várhatóan az országot, egyelőre nem érvényesül fronthatás.