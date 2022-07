A nyári fülfájás leggyakoribb okai

A nyári időszakban gyakori fülészeti problémákra dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa hívta fel a figyelmet.

Túl sok időt töltünk a víz alatt

Strandolás során a felázott hallójárat érzékeny bőrén keresztül könnyen behatolhatnak a kórokozók és gyulladást, gombás fertőzést idézhetnek elő. A külső-hallójáratgyulladás – ismertebb nevén „úszófül” – erős fájdalommal jár, és súlyosabb esetben fülfolyás, halláscsökkenés, hőemelkedés vagy láz is jelentkezhet.

Kezelés nélkül a fájdalom erősödésével és a gyulladás terjedésével számolhatunk, így javasolt mielőbb orvoshoz fordulni. A szakember – a hallójárat kitisztítása után – általában gyulladáscsökkentő fülcseppet ír fel, súlyosabb esetekben pedig rendszeres helyi kezelésre rendeli vissza a beteget. Bizonyos esetekben antibiotikum szedésére is szükség lehet, emellett fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő készítmények javasoltak – magyarázta a szakember.

A repülés utáni fülfájás is könnyen elronthatja a nyaralást. Fotó: getty Images

Nem figyelünk a nyomáskülönbségre

A repülés során jelentkező füldugulás kiváltó oka a légnyomás változása. A nyomás kiegyenlítődésének zavarát barotraumának nevezzük – ezt megtapasztalják a búvárok is. Szerencsére léteznek praktikák a nyomáskülönbség gyorsabb helyreállítására. A kellemetlen tüneteket megelőzhetjük például a repülés közbeni rágózással vagy gyakoribb nyeléssel. Ám előfordulhat, hogy a fülfájás, füldugulás hosszabb időn át sem szűnik meg, vagy repülés után vérrel festenyzett fülfolyás, erős szédülés jelentkezik. Ebben az esetben azonnal forduljunk orvoshoz.

A nyár az utazás és a strandolás szezonja, sokan egész évben ezt az időszakot várják a legjobban. Nem meglepő, hiszen ilyenkor van a legtöbb lehetőségünk az utazásra, a fürdőzésre, és a strandbüfék kínálatának kipróbálására. Nem árt azonban, ha viszünk magunkkal egy csomag rágót is, ha nem szeretnénk, hogy az esetlegesen fellépő kellemetlen panaszok beárnyékolják a pihenésünket.

Nem használunk füldugót

Ha hosszabb időn át tartózkodunk zajos környezetben – például koncerten –, másnap reggel fülzúgást tapasztalhatunk. Ilyenkor olyan érzésünk lehet, mintha az éjszaka még mindig ott morajlana a fejükben. Szerencsés esetben ez a hang a délelőtt folyamán fokozatosan megszűnik. Ha a fülzúgás nem szűnik meg, ráadásul az éjszakai pihenést és a napközbeni tevékenységeket is zavarja, akkor mindenképp javasolt orvoshoz fordulni. A legjobb azonban, ha megelőzzük a problémát. Használjunk zajvédő füldugót, különösen akkor, ha több napig is zajos környezetben tartózkodunk, például fesztiválokon.

Otthon kísérletezünk fülzsírdugó eltávolítással

A melegben a fülben található verejték- és faggyúmirigyek intenzívebben dolgoznak, ezért ebben az időszakban nagyobb eséllyel alakul ki fülzsírdugó – még azoknál is, akik egyébként nem hajlamosak rá. Ha a felgyülemlett fülzsír nem tud távozni a fülből, az halláscsökkenést, fülfájást, fülzúgást is okozhat. Eltávolításához azonban mindig kérjük szakember segítségét, mert az otthoni próbálkozások során könnyen felsérthetjük a hallójárat érzékeny bőrét vagy akár beljebb is tolhatjuk a fülzsírdugót. A fülészeti rendelésen a hallójárat átmosásával, szakszerűen eltávolítják a fülzsírdugót és tanácsokat kaphatunk a megelőzésével kapcsolatban is – hangsúlyozta a fül-orr-gégész.