Súlyos panaszokhoz vezethet a fülzúgás - ilyenkor forduljunk orvoshoz vele

Mi állhat a fülzúgás háttérben és mit lehet tenni ellene? Dr. Flautner Ildikó, a Fül-orr-gége Központ szakorvosa segít eligazodni a témában.

Kik a leginkább érintettek?

A fülzúgás hátterében számos kiváltó ok állhat, de bizonyos tényezők fokozhatják a kialakulásának kockázatát. Azok, akik rendszeresen hangos környezetben dolgoznak, – például építkezéseken, koncerthelyszíneken vagy ipari létesítményekben – fokozottan ki vannak téve a halláskárosodás és a fülzúgás veszélyének. Az életkor előrehaladtával az idegrostok és a hallósejtek elöregszenek, ami szintén fülzúgáshoz vezethet. Egyes gyógyszerek, például bizonyos antibiotikumok, daganatos betegségek kezelésére alkalmazott szerek és vízhajtók is előidézhetik ezt a tünetet. A belsőfül vérellátási zavara, az érszűkület és a magas vérnyomás gyakran szerepel a kiváltó tényezők között. A nyaki csigolyák rendellenességei és egyes fogászati elváltozások szintén összefügghetnek a fülzúgással. A fokozott stressz, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a koffeinbevitel pedig súlyosbíthatja a panaszokat.

A fülzsírdugó is lehet a kiváltó ok

Nem minden esetben áll komoly betegség a fülzúgás mögött. Egy gyakran előforduló, de könnyen kezelhető ok a fülzsírdugó. Sokan nem is sejtik, hogy a túlzott vagy nem megfelelő fültisztítás miatt a fülzsír felhalmozódhat, eltömítheti a hallójáratot és így fülzúgást vagy halláscsökkenést okozhat. Ha valaki hirtelen jelentkező, tompa zúgást vagy dugulást érez, érdemes először egy fül-orr-gégészhez fordulni, aki fájdalommentesen és biztonságosan eltávolíthatja a problémát okozó fülzsírdugót.

A fülzúgás hátterében több ok is állhat. Fotó: Getty Images

Hogyan zajlik a kivizsgálás?

Ha a fülzúgás nem múlik el néhány nap alatt vagy ha zavaró mértékűvé válik, mindenképpen ajánlott fül-orr-gégész szakorvoshoz fordulni. A diagnózis felállítása érdekében az orvos először a kórtörténetet veszi fel, és tisztázza, hogy történt-e zajártalom, baleset, műtét vagy gyógyszerszedés, amely összefügghet a tünetekkel. Ezt követi a fizikális vizsgálat, amely során alaposan ellenőrzi a fület, a fejet és a nyakat. Az audiometriai vizsgálatok segítségével kideríthető, hogy a halláscsökkenés áll-e a fülzúgás hátterében. Ha az orvos szerkezeti elváltozást feltételez, képalkotó diagnosztikára, például MRI vagy CT vizsgálatra is szükség lehet.

Milyen kezelési lehetőségek léteznek?

"A fülzúgás kezelésének sikeressége a kiváltó októl függ. Ha a probléma vérellátási zavarból vagy gyulladásból fakad, a keringésjavító és gyulladáscsökkentő gyógyszerek segíthetnek. Ha a fülzsírdugó okozza a panaszt, a szakszerű tisztítás gyors és hatékony megoldást nyújt. Bizonyos esetekben alternatív terápiák, például lágylézer-kezelés vagy mágneses terápia is alkalmazhatók. Az életmódbeli változtatások szintén hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez: a megfelelő folyadékbevitel, a stressz csökkentése, valamint az alkohol- és koffeinfogyasztás mérséklése mind kedvező hatással lehetnek" – mondja dr. Flautner Ildikó, a Fül-orr-gége Központ szakorvosa.

Ne halogassuk – keressünk fel egy szakembert

A fülzúgás nem csupán egy kellemetlen apróság – ha tartósan fennáll, akár komolyabb egészségügyi problémák előjele is lehet. Az időben elvégzett kivizsgálás és a megfelelő kezelés nemcsak a tünetek enyhítésében segíthet, hanem hozzájárulhat a hosszú távú hallásmegőrzéshez és a jobb életminőséghez is. Ha Ön is tapasztalja ezt a kellemetlen jelenséget, ne várjon tovább – forduljon fül-orr-gégész szakorvoshoz, és tegyen meg mindent a hallása védelméért!