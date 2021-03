WHO: újra emelkedik a fertőzöttek száma

Koronavírus: mennyi ideig tart a védettség az oltás után? - Mutatjuk!

Mintegy hét hét után világszerte most először ismét emelkedik az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn. Genfi sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy a növekvő számok "csalódottságra adnak okot, meglepetésre nem". Kiemelte, hogy világszerte mindenhol nőnek a számok, kivéve Afrikában és a Csendes-óceán nyugati térségében. Szerinte ennek fő oka az új vírusmutációk terjedése, az emberek éberségének lankadása és a járványellenes korlátozások lazítása lehet. Utóbbinak - mint mondta - még nem jött el az ideje. Tedrosz leszögezte, hogy a védekezésben nem lehet kizárólagosan a vakcinákra támaszkodni, rendkívül fontos továbbra is az alapvető higiéniai szabályok betartása.

Három hónappal később

Üdvözölte, hogy a koronavírus-vakcinák igazságosabb globális szétosztását szolgáló COVAX program keretében megindult az egészségügyi dolgozók oltása a hátrányosabb helyzetű régiókban is, elsőként Ghánában és Elefántcsontparton. Aláhúzta, május végéig a tervek szerint 237 millió adag koronavírus elleni oltóanyagot szállítanak le 142 szegény és közepes jövedelmű ország számára. "Sajnálatos, hogy ez csaknem három hónappal azután lesz, hogy a leggazdagabb országok megkezdték az oltási kampányukat" - fogalmazott.

