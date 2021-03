Szakértő: a mutánsok miatt indokolt lehet a szigorítás

Az érvényes intézkedéseken kívül a védőoltással is lehet védekezni a koronavírus-járvány további erősödése ellen, ezért nagyon fontos, hogy rövid időn belül minél többen megkapják az első oltást. Az újonnan megjelent mutánsok azonban gyorsabban terjednek, mint az eredeti kórokozó, az oltási program haladását pedig továbbra is jelentősen korlátozza az érkező vakcinák mennyisége. Amíg pedig nem érjük el a lakosság bizonyos szintű átoltottságát, akár szigorításokra is szükség lehet.

Változott az oltási stratégia

Mivel még nem áll rendelkezésre elég oltóanyag, több országban - itthon is - elkezdték kitolni az első és a második oltás közötti időt az adott vakcina alkalmazási útmutatójában leírt maximumig. Így több ember kaphatja meg az első adagot, amely már ad valamennyi védettséget az új típusú koronavírus ellen - emlékeztetett Szlávik János. Véleménye szerint ez helyes módszer, amíg nincs elég vakcina.

Lehet keverni az oltásokat?

Egyes országokban már azzal is kísérleteznek, hogy a második oltáskor nem ugyanazzal a koronavírus-vakcinával oltanak, mint az első alkalommal. Ezzel próbálnak magasabb hatékonyságot elérni. Ezek viszont még csak kísérletek, amelyeknek nem ismertek az eredményei, ezért egyelőre ragaszkodni kell ahhoz, hogy mindkét oltás ugyanazzal a vakcinával történjen - érvelt a főorvos.

