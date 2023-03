Tbc: ijesztő fordulat az áldozatok számában

Az elsősorban a tüdőt károsító, tuberkulózis nevű fertőző betegség 2021-ben már 27 300 ember halálát okozta Európában, míg 2020-ban ez a szám 27 ezer körül volt. A kontinens leginkább érintett országai Oroszország és Ukrajna voltak – előbbiben nagyjából 4900, utóbbiban 3600 pedig tuberkulózisos halálozást jegyeztek fel.

Mi lehet a fordulat oka?

Az emelkedő számokat a WHO szerint részben az magyarázhatja, hogy a koronavírus-világjárvány alatti leállások miatt a tbc-s betegek diagnózisa sok esetben elmaradt, vagyis számos esetben túl későn vagy egyáltalán nem is fedezték fel a betegséget. Ezenkívül növeli a tuberkulózisos halálozások számát az is, hogy egyre elterjedtebb a betegséget okozó baktérium gyógyszerrezisztens mutációja: 2021-ben már három tbc-s esetből egyet a rifampicin nevű antibiotikumra rezisztens baktérium okozott.

Globálisan a betegek száma is nő

A WHO európai részlegéhez tartozó 53 országban 2021-ben mintegy 230 ezren kapták el a tuberkulózist, amelyet baktériumfertőzés okoz. Az igazolt európai fertőzöttek összesített száma egyébként csökkenést mutat az előző évekhez képest, csupán a halálesetek száma nőtt.

Globális szinten azonban a 2021-es adatok alapján – szintén húsz éve először – újra emelkedni kezdett a tuberkulózisban megbetegedettek száma. Erre tavaly októberben hívta fel a figyelmet a WHO. 2021-ben ugyanis mintegy 10,6 millió tbc-s esetet regisztráltak világszerte, ami 4,5 százalékos emelkedést jelentett a 2020-as év adataihoz képest.

A magyarországi helyzetre vonatkozóan az alábbi két infografikát tette közzé az MTI:

