Súlyos betegségeket okozhat a jacuzzi

Ha a lazításra gondolunk egy wellness-szállóban, egy forró vizes pezsgőfürdő jut eszünkbe: egy jacuzzi, melyben nagyszerűen lehet pihenni. Lehetséges azonban, hogy ezek a kádak többet ártanak az egészségünknek, mint hisszük?

Milyen betegségeket okoz a jacuzzi?

férfiakkal kapcsolatos: ha túl sokáig fürdőznek ezekben, az jelentősen A forró vizes medencékkel kapcsolatban a leggyakoribb egészségügyi félelem : ha túl sokáig fürdőznek ezekben, az jelentősen ronthatja a spermiumok minőségét , így nehezítheti a gyermekvállalást. Azonban a jacuzziknak egy másik, jóval kevésbé ismert veszélye is lehet.

A jacuzzik gyulladásos tüdőbetegségeket is okozhatnak

"A pezsgőfürdők gyulladásos tüdőbetegségeket is okozhatnak" - állítja kutatásaira alapozva dr. Cecile Rose, amerikai tüdőgyógyász. "A pezsgőfürdők, illetve a legtöbb nyilvános medence vizében megtalálható, Nontuberculous mycobacteria nevű kórokozó ugyanis belekerülhet a forró vizes medencék gőzébe, vagy a pezsgőfürdők buborékjai által képzett párába. Ezt pedig belélegezzük, így a baktériumok bekerülnek a szervezetünkbe, és betegségeket is okozhatnak."

Gyógy-e a fürdő? Fürdőzéssel összefüggő járványok télen is előfordulhatnak, különösen meleg vizes medencék vagy gyógyfürdők használatát követően - legyen résen, olvasson tovább! Dr. Rose serint a tünetek közé tartozhat a felületes légzés, a légszomj vagy a láz. Ha a pezsgőfürdőt hosszabb időn keresztül rendszeresen használjuk, a gyulladás állandóvá válik, az állapotunk pedig folyamatosan romolhat, fáradékonyságot, fogyást és egyéb súlyos tüneteket okozva. Ráadásul, ha tovább használjuk a pezsgőfürdőt, a gyulladás kezelésére felírt gyógyszereket is feleslegesen szedjük, hiszen folyamatosan újrafertőződhetünk.

Nedves táptalajon szaporodnak a kórokozók

Más kórokozók is kellemes környezetre találhatnak a jacuzzikban: a nedves és meleg tökéletes táptalaj lehet a szaporodásukhoz. A Pseudomonas például irritálhatja a szemet és a bőrt, de fülproblémákat is okozhat. A Legionella pedig súlyos, akár halálos kimenetelű tüdőgyulladást is okozhat.