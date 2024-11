Segíthet a gőzölés homloküreg-gyulladás esetén?

Az őszi-téli időszakban gyakran jelentkező arc- és homloküreg-gyulladás esetén minél előbb fordulj orvoshoz, de a fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerek mellett érdemes otthoni módszerekkel is felgyorsítani a gyógyulást. A felsőlégúti megbetegedések esetében sokan még mindig a természetes gyógymódokra esküsznek, és például inhalálással próbálják enyhíteni a kellemetlen tüneteket. Az inhalálás a köhögés, az orrdugulás és a fejfájás esetén lehet hasznos, de valamennyi felsőlégúti megbetegedés tüneteit enyhítheti.

Gyorsabban gyógyulhatsz, ha inhalálsz. Fotó: Getty Images

Hogy szabadon lélegezz

Amennyiben az arcüreggyulladás enyhe vagy középsúlyos, antibiotikum nélkül is gyógyul, a terápiát pedig ki lehet egészíteni inhalálással és infralámpa használatával is. A nyálkahártya nedvesítésével ugyanis könnyebben felszakadozik és távozik a felhalmozódott váladék, így gyorsabban visszaállítható a szabad orrlégzés.

Ezt a módszert évezredek óta alkalmazzák, már az ókori egyiptomiak is tudták ugyanis, hogy a növények és ásványi anyagok gőzének belélegzésével tisztulnak a légutak. A növényeket tűzön melegített köveken gőzölték fel, a füstöt pedig lyukacsos gőzgyűjtőn keresztül szívták be. Ezt a módszert Nefertiti egyiptomi királyné is előszeretettel alkalmazta.

Így csináld

Fontos, hogy megteremtsd a megfelelő páradús mikrokörnyezetet, ezért érdemes egy takarót vagy törölközőt a fejedre tenni, amikor a gőz fölé hajolsz. Figyelj arra is, hogy a gőz ne legyen forró, csak kellemesen meleg, könnyedén okozhat ugyanis égési sérüléseket, ha a tűzhelyről levéve azonnal fölé hajolsz.

Inhalálni a legegyszerűbben sós vízzel lehet, de érdemes néhány gyógynövényt is bevetni: a kamilla és az eukaliptusz is jó, de akár egy kanál zöld pajzsos, mentolos-eukaliptuszos bedörzsölő balzsamot is tehetünk a forró vízbe. 10-15 percnél nem kell többet tölteni a gőzben, de érdemes többször megismételni.

Alvás előtt a legjobb inhalálni

Inhalálás után a hőmérsékletkülönbség miatt ne menj ki a lakásból! Ezzel érdemes minimum 1-2 órát várni, ezalatt ugyanis szervezeted visszaáll a normális hőmérsékletre. A legjobb, ha közvetlenül lefekvés előtt végzed el az gőzölést, így az alvás is segítheti a gyógyulást. A hideg inhalálás során egy csutora segítségével juttatjuk a jótékony páradús levegőt közvetlenül a légutakba.

Ezt is tartsd be

A váladékoldást a bőséges folyadékpótlás is segíti, ezért igyál naponta minimum 2 liter szénsavmentes vizet, és egyél egy adag levest is! Ha szereted a csípős ízt, választhatsz csípős levest, annak hatására ugyanis még inkább fokozódik az orrváladék ürülése. Fontos még, hogy pihenj, amennyit tudsz és étkezz vitamindúsan! Ha azonban mindezek ellenére és az orvos által javasolt gyógyszereket szedve egy hét alatt sem múlnak, vagy rosszabbodnak a tünetek, mindenképp keresd fel újra az orvosod!