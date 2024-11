Rusvai Miklós: itthon is meg fog jelenni a majomhimlő

A majomhimlő veszélyes változata terjed főként Közép-Afrikában, ráadásul gyógyszer sincs ellene, a leghatékonyabb védekezés így az oltás marad – mondta el az Inforádióban Rusvai Miklós. A víruskutató kiemelte: ott kellene védekezni, ahol a járvány jelenleg is súlyos áldozatokat szed, mert így lehetne megakadályozni, hogy esetleg más országokban is szétterjedjen.

A majomhimlő jellegzetes bőrtüneteket okoz. Fotó: Getty Images

Nehéz célba juttatni a vakcinát

Több mint 19 afrikai országban 48 ezer feltételezett megbetegedés történt, ezernél is többen meghaltak, de valószínűsíthetően ezek a számok még emelkednek. Rusvai Miklós szerint két akadálya is van annak, hogy az oltásokkal visszaszorítsák a megbetegedés terjedését. Az egyik, hogy a vakcina drága, a másik nehézség pedig, hogy a vakcinát célba is kell juttatni, de az érintett országokban gyakoriak a polgárháborúk.

A víruskutató szerint a korábbi évekhez képest rendkívüli mértékben megnövekedett az esetszám, ráadásul ez most a betegségnek egy súlyosabb változata. A legújabb változat tekintetében ugyanis akár tízszázalékos halálozással is lehet számítani.

A szakértő azt nem tartja indokoltnak, hogy európai országok határzárat vezessenek be, mert Európában eddig két eset volt idén az egyes típusú, súlyosabb megbetegedést okozó majomhimlőből: egy Svédországban, egy pedig Németországban.

A ragályozó képessége nagyon alacsony ennek a vírusnak, nem arról van szó, hogy valaki eltüsszenti magát a villamoson, mint a Covid vagy az influenza esetén, és akkor többen megfertőződnek. Szoros, személyes testi kontaktus kell, és főleg az elváltozásokból szivárgó folyadék terjeszti a ragályt

– magyarázta a műsorban Rusvai Miklós.