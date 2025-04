Figyelmeztetik a szülőket: továbbra is terjed az RSV a kisgyerekek között

Hiába köszöntött be a tavasz, még mindig országszerte nagy számban fordulnak elő légúti kórokozók okozta megbetegedések – hívta fel a figyelmet Surján Orsolya helyettes országos tisztifőorvos az InfoRádió műsorában. Hozzátette, a legfrissebb járványügyi adatokból arra lehet következtetni, hogy az influenzaszerű megbetegedések száma ezen a héten már járványküszöb alá csökkenhetnek. Ugyanakkor az RSV továbbra is cirkulál, és az esetszámok nem csökkennek olyan ütemben, mint az influenza esetében.

Hiába köszöntött be a tavasz, továbbra is sok gyereket betegít meg az országban az RSV. Fotó: Getty Images

A szakember éppen ezért arra kéri a szülőket, hogy legyenek továbbra is elővigyázatosak. Noha az RSV terjedése az egész lakosságot érinti, súlyosabb tünetek jellemzően a két éven aluliak és az idősek körében jelentkezhetnek. A kisgyerekek immunrendszere még nem elég érett, hogy könnyen le tudja küzdeni a betegséget. Ha tehát gyermeküknél fertőzésre utaló tüneteket tapasztalnak, inkább ne vigyék őt a szülők közösségbe. Ezzel lehet a leghatékonyabban elejét venni a járvány terjedésének.

Az RSV-fertőzés tünetei

A légúti óriássejtes vírus okozta fertőzés többnyire náthaszerű panaszokat okoz: orrfolyást, köhögést. Utóbbi az újszülötteknél nagyon jellegzetes, ők ugyanis normál körülmények között nem szoktak köhögni. Ezenkívül felléphet láz, torokfájás, gyengeség, rossz közérzet, étvágytalanság is. Súlyosabb esetekben a vírus megtámadhatja az alsó légutakat is, ami nehézlégzéshez, ziháláshoz, mélyebb és gyakoribb köhögéshez vezet. Súlyos lefolyású betegség esetén kórházi ellátásra, infúzióra és intenzív kezelésre, néhány napos vagy hetes lélegeztetésre is szükség lehet.