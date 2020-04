Palkovics: "ha van munka, akkor minden van"

Ilyen rendkívüli helyzetben olyan lépésekre van szükség, amelyek szokatlanok - emelte ki a miniszter, amikor a koronavírus-járvány miatt meghozott gazdaságvédelmi intézkedéseket ismertette. Mint mondta, minden krízishelyzet az aktuális hatásain kívül lehetőségeket is jelent arra, hogy jól tudjuk kezelni a válságot. "Ha munka van, akkor minden van" - hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy az új gazdasági költésgvetésben átcsoportosított összegeket a munkahelyek védelmére és újak teremtésére fordítják. Magyarország nem külső segítséget vár, hiszen nem a segély-, hanem a munkaalapú gazdaságban hiszünk - fogalmazott.

Rendőrök járőröznek a székesfehérvári Rákóczi utcán. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Segítség a dolgozóknak és a cégeknek

Már korábban is több olyan intézkedés életbe lépett Magyarországon, amely a koronavírus okozta válság miatt nehéz helyzetbe került munkavállalókat és vállalkozókat segíti - ilyen például a hiteltörlesztés és a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) fizetésének felfüggesztése. "Most még tovább megyünk" - emelte ki Palkovics László. Mint mondta, a kormány 3 hónapig a munkavállalók fizetésének 70 százalékát átvállalja, amennyiben a munkáltatók rövidített munkaidőben foglalkoztatják tovább a dolgozókat. Így az alkalmazottak nem veszítik el a munkájukat, a cégeknek pedig nem kell elküldeniük a tapasztalt munkaerőt, ez pedig a sikeres újraindulás feltétele - hangsúlyozta.

További intézkedések

Koronavírus: újabb 9 áldozat itthon - részletek itt!

Fontos, hogy megvédjük a gazdaság motorját jelentő vállalkozásokat is, ezért a koronavírus okozta helyzet miatt leállásra kényszerült vállalkozásoknál online képzéseket indítanak - mondta el a miniszter. Kitért arra is, hogy a fejlesztő mérnökök 40 százalékos jövedelemkiegészítést kapnak, továbbá csökkentik a szociális hozzájárulási adó mértékét, az adóbevallások leadási határidejét kitolják, az adóvisszafizetéseket pedig felgyorsítják. Fontos pont még, hogy a fizetés nélküli szabadságra küldött alkalmazottak jogviszonya nem szűnik meg a vészhelzet ideje alatt.

Emellett a felsőoktatásban résztvevő diákokat is támogatják. A miniszter közlése szerint 75 ezer olyan személyről tudnak, akik idén fejezték be tanulmányaikat, azonban nyelvvizsga hiányában nem tudták átvenni a diplomájukat. Ettől a hiányosságtól most a kormány eltekint, hiszen a koronavírus-járvány után újra felgyorsuló gazdaságnak szüksége lesz majd a diplomás szakemberekre. Emlékeztetett arra is, hogy védik a nyugdíjasokat és a családokat is, ezért visszahozzák a 13. havi nyugdíjat, a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és hozzá kapcsolódva a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának hatálya pedig automatikusan meghosszabbodik.