Több mint egymillió embert vizsgálnak egy vakcina-mellékhatás miatt

Egyes megfigyeléses kutatások eredményei arra utalnak, hogy az övsömör elleni védőoltás kapcsolatban állhat a demencia csökkent kockázatával. E kutatásokat azonban egyrészt nagyban torzíthatják olyan tényezők, amelyekre nem terjedtek ki a vizsgálatok, másrészt nem alkalmasak arra, hogy ok-okozati összefüggéseket tárjanak fel. Éppen ezért a GSK egy négyéves kutatási program keretében azt igyekszik felmérni, hogy saját fejlesztésű RZV-vakcinája valóban segíthet-e megelőzni az időskori elbutulást – derül ki a gyógyszeripari vállalat keddi közleményéből.

A GSK több brit kutatóintézettel együttműködve mintegy 1,4 millió 65 év feletti személy 2023 óta gyűjtött egészségügyi adatait fogja elemezni, akik egy része megkapta, megkapja az övsömör elleni védőoltást, más részük pedig nem. Korábban a vakcinát csak 70 év felettiek adathatták be maguknak az Egyesült Királyságban, 2023 szeptemberétől kezdődően azonban már 65 év felett is lehet kérni az oltást. Kivételt az átállás jegyében azok képeznek, akik a program kibővítésekor 66 évesek voltak: ők csak 70 évesen oltathatják be magukat. Mindez egyedülálló és komplex lehetőséget biztosít a kutatók számára a vakcina hatásainak részletes feltérképezéséhez.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései alapján több mint 55 millió ember küzd demenciával globálisan, és ahogy a világnépesség elöregszik, a betegek száma is egyre nő – jegyzi meg a GSK közleménye. Hozzáteszi, miközben nagy szükség van olyan tudományos vizsgálatokra, amelyek lehetőségek után kutatnak a demencia rizikójának csökkentésére, ez egyben egy igen összetett feladat is, tekintve, hogy milyen sokféle tényező játszhat közre a tünetegyüttes kialakulásában. Siddharthan Chandran professzor, a brit Demenciakutató Intézet (UK DRI) igazgatója reményét fejezte ki, hogy a mostani kutatás nemcsak a demenciával kapcsolatos ismereteinket bővíti majd, de egyben segít rátalálni egy olyan megelőzési módszerre is, amely sorsfordító hatású lehet a területen.

Hogyan működik az övsömör elleni vakcina?

Mint az az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) leírásában olvasható, a GSK övsömör elleni oltása 50 év felettieknél alkalmazható az övsömör és annak leggyakoribb szövődménye, a posztherpeszes neuralgia (idegi fájdalom) megelőzésére. Az övsömör maga egy fájdalmas, hólyagos kiütésekkel járó megbetegedés, amelyet a bárányhimlő kórokozójának reaktiválódása okoz. A bárányhimlő lezajlását követően ugyanis az azért felelős vírus (varicella-zoster) hosszú időn keresztül szunnyadhat egyes idegsejtekben megbújva. Ha azonban az immunrendszer legyengül, a fertőzés ismét fellángolhat. Ennek kockázata az életkor előrehaladtával növekszik. A vakcina a kórokozó egy fehérjéjét tartalmazza, amellyel szemben az immunrendszer védelmet alakíthat ki.

