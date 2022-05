Maszk: felvegyük-e, ahol már nem muszáj?

Magyarországon március eleje óta nem kell maszkot viselni a zárt terekben, így a boltokban, a plázákban, de a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban és az állomásokon sem, megszűntek továbbá a rendezvényeket érintő korlátozások is. Ám ha egészségügyi ellátást vennénk igénybe, vagy látogatóba megyünk az egészségügyi intézményekbe, akkor továbbra is fel kell tenni a maszkot. Ezeket leszámítva mindenki maga dönthet arról, hogy felteszi-e a maszkot ott, ahol már nem kötelező. Ezt nem mindig olyan könnyű eldönteni, de a Healthline cikke nyomán megpróbálunk segíteni.

Saját egészségünk és mások védelme is cél

A Healthline-nak nyilatkozó szakértő szerint az egyéni egészségi állapotot és a fertőzés kockázatát is érdemes fontolóra venni a döntésnél. Zsúfolt helyeken mindenképp gondoljunk a maszkhasználatra, illetve akkor is, ha olyasvalakit látogatunk meg, akire akár életveszélyesek is lehetnek a koronavírus-fertőzés szövődményei, mert az illető mondjuk asztmás, szívbeteg, idős, vagy legyengült az immunrendszere. Természetesen akkor is jobb felvenni a maszkot, ha mi magunk lehetünk komoly veszélyben a fertőzés, illetve a lehetséges szövődmények miatt. Mindig jó minőségű, az arcunkra pontosan illeszkedő maszkot válasszunk.

A maszkkal nemcsak magunkat, hanem mások egészségét is védjük. Fotó: Getty Images

Ezek a helyek a legkockázatosabbak

Abban több szakértő is egyetért, hogy a jelenlegi helyzetben szabadtéren nem igazán indokolt a maszkviselés, de vannak olyan helyek, amelyeket különösen kockázatosnak minősítettek tanulmányok, kutatások. Egy januári jelentésben például a szakemberek egy csoportja úgy fogalmazott, hogy a rossz szellőzésű zárt helyeken - például a klubokban vagy az edzőtermekben - magasabb lehet a fertőzésveszély. Természetesen az is sokat számít, hogy hányan és mennyi ideig tartózkodnak bent, az edzés, a kiabálás és az éneklés viszont alapból is növelheti a megfertőződés és a terjesztés esélyét.

Egy másik, szintén januári jelentésben összeszedték azt a 10 helyet, ahol a legnagyobb valószínűséggel elkaphatjuk a koronavírust. A lista elején a bárok, börtönök és fegyházak szerepeltek. Ezeket az idősotthonok, a színházak, a templomok, az éttermek, a zsúfolt szabadtéri színházak és az edzőtermek követték. Egy februári összesítésben is élen jártak a bárok, az éttermek és az edzőtermek, de itt már a tömegközlekedést is veszélyesebb helyek közé sorolták a koronavírus-fertőzés szempontjából.

Mi alapján dönthetünk a maszkviselésről?

A szakemberek végső soron azt javasolják, hogy ha alapvetően egészségesek vagyunk és jól működik az immunrendszerünk, illetve ha az adott zárt térben viszonylag kevesen vannak, jó a szellőzés és nem töltünk ott sok időt, akkor mellőzhetjük a maszkot. Ha nem viselünk maszkot, akkor még mindig biztonságosabb például egy kis boltba beugrani valamiért, vagy egy kisebb étteremben enni, mint órákig vásárolni egy plázában, illetve egy menőbb, zsúfolt helyen vacsorázni.

Ha viszont úgy érezzük, hogy saját magunk vagy mások egészsége miatt mégis feltennénk a maszkot, akkor döntsünk bátran emellett. Senki sem fog megszólni miatta minket, és mi is nyugodtabbak leszünk.