Ahogy már mi is beszámoltunk róla, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a több mint 70 országban megjelent majomhimlő terjedése immár „rendkívüli helyzetet” eredményezett, így mostantól globális vészhelyzetnek kell tekinteni. Ezt az elmúlt hetekben jelentették be, a fertőzöttek száma viszont azóta is erőteljesen növekszik. Sőt, Spanyolországban már halálos áldozata is van a majomhimlőnek.

Már több gyerek fertőzöttről is tudnak. Fotó: Getty Images

Már gyerekek is elkapták

A majomhimlő-járvány epicentrumának továbbra is Európát nevezhetjük. Már csaknem 20 ezer fertőzöttről tudnak világszerte, amelyek nagy részét az elmúlt másfél hónapban regisztrálták, Európában. Az esetszám egyébként Magyarországon is ugrásszerűen nőtt, hiszen alig két hét alatt 5-ről 33-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma – emlékeztetett összefoglaló cikkében a Portfolio. Mint írták, az eddigi információk szerint a megfertőződés esélye a bi- és homoszexuális férfiak, illetve az immunhiányos betegek körében a legnagyobb. Ennek ellenére a vírust bárki elkaphatja.

A majomhimlős esetek számának növekedésével együtt a fertőzéssel kapcsolatos téves információk is gyarapodnak. Ezek közé tartozik az is, hogy a majomhimlő egy nemi úton terjedő betegség. Ez azonban – ahogy szakértők is hangsúlyozzák – nem így van.

Ijesztő újdonságnak számít azonban, hogy már több kisgyermekről is kiderült, hogy elkapta majomhimlőt. Az Amerikai Egyesült Államokban egy csecsemő is megfertőződött. Az eddigi fertőzöttek átlagéletkora egyébként globálisan 36 év, de Amerikában van jóval idősebb, már a 70-es éveiben járó beteg is.

Közben New York városának vezetése közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a majomhimlő terjedése miatt. A várost jelenleg a járvány amerikai gócpontjának tartják.